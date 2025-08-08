Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Veszélyjelzést adtak ki a kánikula miatt: brutális, mi vár ránk a következő napokban

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 11:20
Nem lesz kegyes hozzánk az időjárás. Kánikula közelít!

Az időjárás nem fog minket kímélni a következő napokban: most aztán megmutatják az égiek, milyen egy igazi augusztus. Hőség, kánikula vár ránk, ami miatt már a HungaroMet is kiadta a veszélyjelzést a következő napokra. Mutatjuk a részleteket! 

Már szombaton is komoly kánikula vár ránk!
Már szombaton is komoly kánikula vár ránk!  Fotó: MET.hu

Kánikula: kiadták a figyelmeztetést, erre kell felkészülnünk!

Szombatra, augusztus 9-re még csak hét vármegyére adtak ki figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt, ráadásul "csak" 1-es fokozatút, citromsárgát, vasárnap, augusztus 10-én azonban már szinte az egész országban érvényben lesz a veszélyjelzés egyes fokozata (két vármegyét leszámítva), sőt, négy vármegyében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok) már kettes, narancs riasztás vonatkozik!

Vasárnap brutális hőség telepszik az egész országra  Fotó: MET.hu

Hétfőn, augusztus 11-én picit már jobb lesz a helyzet: a veszélyjelzés és így a hőség csak négy déli vármegyénkben lesz jelen.

Így alakul a hétfő Fotó: MET.hu

Bő egy hétig ne is várjunk esőt!

Ha ez nem lenne elég, a Köpönyeg hosszabb távú előrejelzése szerint bő egy hétig nem is számíthatunk különösebben más időjárásra: csapadék is majd csak jövő vasárnap, augusztus 17-én várható leghamarabb.

Jó ideig semmi eső nem lesz Fotó: Köpönyeg.hu

 

