Veszélyjelzést adtak ki a kánikula miatt: brutális, mi vár ránk a következő napokban

Az időjárás nem fog minket kímélni a következő napokban: most aztán megmutatják az égiek, milyen egy igazi augusztus. Hőség, kánikula vár ránk, ami miatt már a HungaroMet is kiadta a veszélyjelzést a következő napokra. Mutatjuk a részleteket!

Már szombaton is komoly kánikula vár ránk! Fotó: MET.hu

Kánikula: kiadták a figyelmeztetést, erre kell felkészülnünk!

Szombatra, augusztus 9-re még csak hét vármegyére adtak ki figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt, ráadásul "csak" 1-es fokozatút, citromsárgát, vasárnap, augusztus 10-én azonban már szinte az egész országban érvényben lesz a veszélyjelzés egyes fokozata (két vármegyét leszámítva), sőt, négy vármegyében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok) már kettes, narancs riasztás vonatkozik!

Vasárnap brutális hőség telepszik az egész országra Fotó: MET.hu

Hétfőn, augusztus 11-én picit már jobb lesz a helyzet: a veszélyjelzés és így a hőség csak négy déli vármegyénkben lesz jelen.

Így alakul a hétfő Fotó: MET.hu

Bő egy hétig ne is várjunk esőt!

Ha ez nem lenne elég, a Köpönyeg hosszabb távú előrejelzése szerint bő egy hétig nem is számíthatunk különösebben más időjárásra: csapadék is majd csak jövő vasárnap, augusztus 17-én várható leghamarabb.