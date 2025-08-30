Felháborító! Magyar neves egyetemet felhasználva próbálkoznak a csalók!

A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak egy állítólagos fogyasztószert a közösségi médiában – hívja fel rá a figyelmet az intézmény közleményében. A hirdetésekben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, többek között, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak „egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével”.

Fotó: Pexels

A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be.

Továbbá azt is kiemelik, fontos, hogy az egészségünkkel kapcsolatos híreket kizárólag hiteles forrásokból fogyasszunk. Az átverésekre használt csaló oldalakat a webcím ellenőrzésével, az impresszum megtekintésével és kis utánajárással könnyen kiszúrhatjuk.