Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felháborító! Magyar neves egyetemet felhasználva próbálkoznak a csalók!

Semmelweis Egyetem
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 08:40
közleménycsalófigyelem
A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Bors
A szerző cikkei

A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak egy állítólagos fogyasztószert a közösségi médiában – hívja fel rá a figyelmet az intézmény közleményében. A hirdetésekben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, többek között, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak „egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével”.

Fotó: Pexels

A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be.

Továbbá azt is kiemelik, fontos, hogy az egészségünkkel kapcsolatos híreket kizárólag hiteles forrásokból fogyasszunk. Az átverésekre használt  csaló oldalakat a webcím ellenőrzésével, az impresszum megtekintésével és kis utánajárással könnyen kiszúrhatjuk.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu