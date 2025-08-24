Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Barátnője megölésével vádolják az okkult és összeesküvés-elméleteket hívő YouTubert

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 21:00
A férfi saját menyasszonyával végzett.
Gyilkosság vádjával elfogata a rendőrség azt a 32 éves, összeesküvés-elméleteket gyártó Youtubert, Tobias Nuttalt, aki maga hívta barátnőjéhez a rendőröket egy "súlyos baleset" követően, amely során a 30 éves áldozatot szúrt sebekkel találták. Az elhunyt nő személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. Az azonban kiderült, hogy a fiatalt kritikus állapotban szállították kórházba, ahol végül belehalt sérüléseibe. 

Halálra késelte menyasszonyát Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Nutall a bírósági tárgyalása során egy szót sem ejtett azon kívül, hogy megerősítette kilétét. Habár ítéletére még várni kell, az kiderült, hogy Nutall a Waking Word (Ébredő világ) című podcast műsor társvezetője volt és adásaikban okkult tudományokról, mágiáról, spiritalizmusról és titkos dolgokról is beszéltek összeesküvés-elméletek gyártása mellett. Kollégája, Dale maga erősítette meg Nutall letartóztatásának hírét a műsor új epizódjában:

Miért nem lesz Toby a műsorban? Nem azért, mert összevesztünk. Ennél sokkal rosszabb történt. Toby-t ma nagyon, nagyon súlyos bűncselekménnyel vádolják Perth-ben, valami olyasmivel, ami szerdán történt. Nem tudok sok részletet, de úgy érzem, el kell mondanom valamit, mert úgyis nyilvánosságra kerül majd

 - közölte majd hozzátette, Nutall és barátnője, akivel jegyesek voltak, mindketten érdeklődtek a rituálék és a mágia világa iránt, írja a Mirror.

 

