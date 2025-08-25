Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Figyelmeztet az OTP: erről jobb, ha tudnak az ügyfeleik

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 17:10
Szeptember második felében az OTP három napos leállást szervez.

Az OTP szeptember második felében három napos leállást tervez, ez pedig több banki szolgáltatásra is kiterjed.

Három napos, majdnem teljes leállás várható az OTP-nél Fotó: OTP

2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig az internet- és mobilbanki szolgáltatások közül nem lesznek elérhetőek a számlatörténet, bankon kívüli deviza átutalás, egyedi számlakedvezmények lekérdezése, folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók. - olvasható a Tények.hu cikkében

2025. szeptember 22-án 0 órától reggel 8 óráig részlegesen vagy egyáltalán nem lesznek elérhetőek az internetbank és mobilbank, OTPdirekt, Online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla), lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások, illetve  az OTP Bank offline és online termináljain nem lehet tranzakciót végezni, valamint OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni. Ezen felül az eBIZ szolgáltatás, Electra alkalmazás, SmartBróker alkalmazás, vámpénztári rendszer sem lesz elérhető.

2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig az internet- és mobilbank, eBIZ szolgáltatás, Electra alkalmazás, SmartBróker alkalmazás, vámpénztári rendszer, valamint online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla) szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

 

