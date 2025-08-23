„Én vagyok a Kuponkirály, és ismerek egy titkos kódot, amely az Aldi polccímkéin található”

Jordon Cox, akit az ITV „This Morning” műsorában csak Kuponkirályként ismernek, elmagyarázta, hogy ha egy termékcímke jobb felső sarkában egy nagy „D” betű szerepel, az azt jelenti, hogy a terméket megszüntetik. Ezért érdemes lehet gyorsan lecsapni rá, mielőtt végleg elfogy, mert nem fogják újratölteni a készletet.
Egy új videóban, amelyet az Instagram-oldalán tett közzé, Jordon így fogalmazott:
Vásárlás közben nézd meg figyelmesen a termékcímkéket. Ha a jobb felső sarokban egy D betűt látsz, az azt jelenti, hogy a termék megszűnik, amint elfogy. Szóval lehet, hogy érdemes betáraznod, amikor legközelebb az Aldiban jársz.
Ez azt követően történt, hogy az Aldi közzétette annak a több mint 20 angliai üzletnek a teljes listáját, amelyeken jelentős fejlesztéseket hajtanak végre az év vége előtt. A diszkontlánc megerősítette, hogy két üzletét – a Barrow-in-Furness-ben (Cumbria) és az Ebbw Vale-ben (Wales) található egységeket – bővíteni fogják decemberig – írja a Mirror.
További 21 Aldi üzlet részesül majd egyéb fejlesztésekben is, beleértve a megújult berendezéseket, a hatékonyabb elrendezést és a fenntarthatóságot javító megoldásokat. Az Aldi eddig már több mint 500 üzletében végrehajtotta a korszerűsítéseket, amelyek közé tartoznak a modernizált belső kialakítások, a nagyobb friss- és hűtöttáru-részlegek, valamint a világosabb és tágasabb folyosók.
