Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Bertalan névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Forróság közelít: hirtelen változik meg az időjárás a napokban

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 06:30
strandnyárnapsütés
A nyugodt, napos napok után hirtelen fordulat várható, amely sokakat felkészületlenül érhet. Az időjárás a következő napokban perzselően forróvá válik, záporokkal és zivatarokkal tarkítva.

A következő napok időjárása igazi nyári hangulatot hoz, fokozatosan emelkedő hőmérséklettel és egyre több napsütéssel. Bár helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, összességében kellemes, strandolásra is alkalmas időre készülhetünk – írja a Köpönyeg.

időjárás napsütés meleg kánikula
időjárás napsütés meleg kánikula
Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Vasárnap

Sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.

Hétfő

Száraz, ragyogóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Kicsi az esély csapadékra. 25-26 fok köré erősödik a felmelegedés.

Kedd

A napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A DNy-i, Ny-i szél megélénkül, a melegedés folytatódik: délután már 30 fok is lehet.

Szerda

Napos, gomolyfelhős strandidő valószínű. Elszórtan frissítő zivatar, zápor kialakulhat. 30 fok körüli hőség várható.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu