Forróság közelít: hirtelen változik meg az időjárás a napokban

A következő napok időjárása igazi nyári hangulatot hoz, fokozatosan emelkedő hőmérséklettel és egyre több napsütéssel. Bár helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, összességében kellemes, strandolásra is alkalmas időre készülhetünk – írja a Köpönyeg.
Vasárnap
Sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.
Hétfő
Száraz, ragyogóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Kicsi az esély csapadékra. 25-26 fok köré erősödik a felmelegedés.
Kedd
A napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A DNy-i, Ny-i szél megélénkül, a melegedés folytatódik: délután már 30 fok is lehet.
Szerda
Napos, gomolyfelhős strandidő valószínű. Elszórtan frissítő zivatar, zápor kialakulhat. 30 fok körüli hőség várható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.