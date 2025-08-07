Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Brutális csapásra készül az időjárás, ezt tartogatja a számunkra

A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33-38 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad, csak vasárnap élénkülhet meg helyenként - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Napra parkolt autó hőmérőzése Napra parkolt autóban megnézzük hány fok lesz. 2025. 06.25.  14 óra
Fotó: Kovács Dávid /   Bors

Pénteken zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szombaton napos idő várható kevés felhővel, csapadék nem lesz, a változó irányú szél pedig többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31-37 fok valószínű. Vasárnap is napos időre kell készülni, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-38 fok között alakul.

