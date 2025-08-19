Időjárás: végre szusszanhatunk, szünetel a kánikula

A kibírhatatlan kánikula után végre enyhülés érkezik: a hét második felében felhősebb idő vár ránk. Kedden még folytatódik a hőség, 31 fokos strandidő és sok napsütés várható.

Végre szusszanhatunk: szünetel a kánikula (Fotó: Köpönyeg.hu)

Szerdán a hőmérséklet 30-35 fok között alakul, de délutánra megnövekszik a felhőzet, és estére néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

Csütörtökre a felhők átveszik az uralmat: a levegő hőmérséklete 23 és 33 fok között mozog majd. Főleg délnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél is megerősödik.

Pénteken folytatódik a záporos-zivataros időjárás, sok felhővel és szórványos esőkkel. A hőmérséklet visszaesik, 20-28 fok között alakul és úgy tűnik, egy időre véget ér a hőség az országban - írja a Köpönyeg.hu.