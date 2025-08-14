UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Elviselhetetlenné erősödik a forróság, de már látni a végét! Eddig tart még a perzselő hőség

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 06:00
Vasárnapig kitart a perzselő hőség, 40 fok közelében tetőzik a nappali csúcshőmérséklet.

A hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul, gyenge légmozgással. A forróság tartósan velünk marad, miközben alig számíthatunk csapadékra.

Vasárnapig velünk marad a perzselő hőség
Kitart a hőség a hétvégéig

Csütörtökön teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.

Pénteken csak estefelé jelenhet meg pár kósza felhő az égen, egyébként marad a ragyogó napsütés. 35 és 40 fok közötti országos forróság jöhet.

Szombaton általában napos idő lesz fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északnyugati és északi tájakon előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre több helyen megélénkül, és helyenként erősödhet. A nappali hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul.

Vasárnap továbbra is sok napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőség továbbra is tart, a csúcsérték 29 és 38 fok között alakulhat - írja a köpönyeg.hu.

 

