Ezt ne hagyd ki! Újabb szabadstrand teszi elviselhetővé a kánikulát Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 13:35
kánikulafőváros
Mutatjuk hogyan veheted be már most a legújabb strandot!

Kedden megnyílt a főváros legújabb szabadstrandja, a Duna-fürdő Árasztó-part Újbudán - számolt be az MTI.

A Duna-partszakaszon nyílik lehetőség a strandolásra. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Emlékeztettek: a Duna-fürdő létrehozásáról tavasz végén született a döntés. A főváros a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt.-t kérte fel, hogy vizsgálja meg, hol és hogyan lehet a fővárosi Duna-partszakaszokon fürdőhelyeket kialakítani.

Hozzátették: a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand kialakítása a fővárosi önkormányzat kezdeményezésére, a XI. kerületi önkormányzattal együttműködve valósult meg. A fürdőhely alkalmasságát a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vizsgálata igazolta, így újabb fővárosi Duna-partszakaszon nyílik lehetőség a strandolásra - írták.

A BGYH honlapján közölte: a szabadstrand augusztus 31-ig minden nap 10-18 óra között tart nyitva, az időjárástól, a vízállástól és a vízminőségtől függően. A szabadstrand megközelíthető a 33-as autóbusszal, valamint kerékpárral a gáton kijelölt bicikliúton.

