Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mentőhelikoptert kellett riasztani: lesodródott az útról, majd kigyulladt egy autó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 13:42
forgalmi akadálymentőhelikopter
Az érintett útszakaszon félpályán halad tovább a forgalom.

Egy személyautó lesodródott a 42-es főútról, fának ütközött, majd kigyulladt Báránd és Földes között, a 20-as kilométernél. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, miközben mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az érintett útszakaszon a forgalom jelenleg félpályán halad - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu