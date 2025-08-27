Mentőhelikoptert kellett riasztani: lesodródott az útról, majd kigyulladt egy autó

Egy személyautó lesodródott a 42-es főútról, fának ütközött, majd kigyulladt Báránd és Földes között, a 20-as kilométernél. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, miközben mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az érintett útszakaszon a forgalom jelenleg félpályán halad - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.