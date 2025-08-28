Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását tűzte ki célul a KÉZMŰ Nonprofit Kft.

KÉZMŰ Nonprofit Kft
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 13:10
integrációfogyatékosságmunkakörfoglalkoztatáseszköz
Nem is hinnénk, milyen széles a munkakörök palettája.
Bors
A szerző cikkei

Az élen jár a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában a KÉZMŰ Nonprofit Kft., amely a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos társadalmi szemléletformálást tűzte ki célul. 

Az élen jár a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában a KÉZMŰ Nonprofit Kft. / Fotó: Alexander Grey /  Unsplash (Illusztráció)

Talán nem is sejtenénk, de igen széles azoknak a munkaköröknek a palettája, amelyek ellátására a a megváltozott munkaképességű személyek is képesek, a megfelelő munkakörülmények biztosításával. Többek közt erről is kérdezte az Esélyünk oldala Koszorús László ügyvezetőt.

A KÉZMŰ – és a vele közösen szervezett és azonos elvek szerint irányított ERFO- és FŐKEFE – Közhasznú Nonprofit Kft.-k elsődleges célkitűzése a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára munkalehetőség biztosítása. Több mint fél évszázada így van ez, és a mai napig ez vezérli a társaságok mindennapjait, felelősséget róva valamennyi ezt támogató munkatárs számára. A munka ugyanis nem csupán pénzkereseti lehetőség, hanem szocializációs tér, az emberi szabadság és méltóság egyik megnyilvánulási tere sokak számára

- mondta el Koszorús László, majd hozzátette, szerinte a társadalmi integráció egyik legjobb eszköze a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek számára munkalehetőség – és ezáltal az önálló élet –, lehetőségének biztosítása. 

A beszélgetés további részét az Esélyünk oldalán lehet elolvasni!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu