A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását tűzte ki célul a KÉZMŰ Nonprofit Kft.

Az élen jár a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában a KÉZMŰ Nonprofit Kft., amely a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos társadalmi szemléletformálást tűzte ki célul.
Talán nem is sejtenénk, de igen széles azoknak a munkaköröknek a palettája, amelyek ellátására a a megváltozott munkaképességű személyek is képesek, a megfelelő munkakörülmények biztosításával. Többek közt erről is kérdezte az Esélyünk oldala Koszorús László ügyvezetőt.
A KÉZMŰ – és a vele közösen szervezett és azonos elvek szerint irányított ERFO- és FŐKEFE – Közhasznú Nonprofit Kft.-k elsődleges célkitűzése a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára munkalehetőség biztosítása. Több mint fél évszázada így van ez, és a mai napig ez vezérli a társaságok mindennapjait, felelősséget róva valamennyi ezt támogató munkatárs számára. A munka ugyanis nem csupán pénzkereseti lehetőség, hanem szocializációs tér, az emberi szabadság és méltóság egyik megnyilvánulási tere sokak számára
- mondta el Koszorús László, majd hozzátette, szerinte a társadalmi integráció egyik legjobb eszköze a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek számára munkalehetőség – és ezáltal az önálló élet –, lehetőségének biztosítása.
