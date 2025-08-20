Kósa Ádám: ünnepeljünk együtt, akadálymentesen, közösen!

"Szent István ünnepe az összetartozás és a közös értékek megélésének napja, amelyhez mindannyiunknak joga van egyenlő módon kapcsolódni. Ezért kiemelten fontos számunkra, hogy idén is minden állampolgár - köztük a fogyatékossággal élő emberek és családjuk - teljes értékű részesei lehessenek az augusztus 20-i rendezvényeknek" - hangsúlyozta a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára keddi közleményében.

Fotó: Bodnár Boglárka

Kósa Ádám közölte, hogy a kormány és a fogyatékosságügyi szervezetek közötti szoros együttműködésnek köszönhetően az állami ünnep idén is fizikailag és infokommunikációs szempontból akadálymentesített formában valósul meg.

Akadálymentes, biztonságos körülmények között tekinthetik meg a tűzijátékot a mozgáskorlátozott emberek és családjuk a Kossuth téren, az Andrássy Gyula-szobor és a Parlament épülete között. A siket és nagyothalló közösség tagjai pedig jelnyelvi tolmácsolással kísérhetik figyelemmel az eseményeket - ismertette Kósa Ádám.

Az államtitkár kiemelte, az akadálymentesítés nem csupán technikai kérdés, hanem annak kifejezése, hogy a közösség minden tagja egyenlő méltóságú és egyenlő módon kapcsolódhat a közös hagyományokhoz.

A kormány elkötelezett amellett, hogy minden nagy állami rendezvény során érvényesüljenek a speciális szempontok, mert az ünnep akkor teljes, ha abban mindenki részt vehet - tette hozzá.

"Ünnepeljünk együtt, akadálymentesen, közösen" - írta Kósa Ádám.

A részletes információ a programokról, a megközelíthetőségről és az akadálymentesített helyszínről a www.meosz.hu és a www.sinosz.hu oldalakon érhetők el - olvasható a közleményben.