UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes üzenet a Facebook-fiókjában: nincs ok a pánikra

facebook
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 13:58
felhasználóüzenet
Asztali gépeken és alkalmazásokban is felbukkant a különleges üzenet.

Ha azt a hibaüzenetet kapta a Facebook-profiljában, hogy zárolták a fiókját, nincs ok aggodalomra. Ez adott esetben akkor szokott megtörténni, ha a Meta közösségi alapelveit sorozatosan megsérti a fiók, és azt a Meta észleli vagy a felhasználók "jelentik" a profilt.

facebook-fiók
Facebook-fiókja rejtélyes üzeneteire van megoldás (képünk illusztráció)

Facebook megjelenő üzenetei

A napokban azonban teljesen ártatlan felhasználóknál  is megjelentek a zárolásra utaló üzenetek. A felszólítás szerint a profil ismételt használatához be kell kapcsolni az Advanced Protection, vagyis Speciális védelem elnevezésű funkciót. Itt azonban egy gyanús elem található, mégpedig az, hogy erre 2021. november 12-ig van lehetőség. Vagyis minden bizonnyal valamilyen hiba történhetett a Metánál.

Az Advanced Protection egyébként a nagyobb veszélynek kitett fiókok (politikusok, újságírók, közszereplők, kiemelt oldalakat menedzselő profilok) fokozott védelmét szolgálja, szigorúbb biztonsági beállításokkal, cserébe a Meta is "jobban szem előtt tartja" őket, figyeli például, hogy nem törték-e fel a fiókot - írja az infostart.hu

A Meta egyre szélesebb kör számára teszi elérhetővé ezt a lehetőséget, valószínűleg ennek egyik furcsa jelensége lehet a mostani ablakok felugrása.

A fiókba visszakerülni, akkor lehet, ha a tájékoztatót végig kattintjuk. Amennyiben ezzel végeztünk, akkor a Meta közli, hogy a felhasználó jelszava és biztonsági beállításai rendben vannak-e (szükséges-e például kétfaktoros, vagyis telefonos kódos hitelesítést használnia a bejelentkezéshez), majd visszaengedi a profilba.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu