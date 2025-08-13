Ételmérgezés szedi áldozatait Olaszországban - többen meghaltak

Két ember is életét vesztette súlyos ételmérgezésben, miután brokkolis és kolbászos szendvicset ettek egy olaszországi ételkocsiból.
A 45 éves Tamara D’Acunto meghalt, miután ebédjét követően botulizmussal került a kórház intenzív osztályára. Az 52 éves, Luigi Di Sarno szintén életét vesztette, miután szendvicset vásárolt a dél-olaszországi Calabria tartományban, Diamantéban.
A jelentések szerint eddig több mint 17 ember került a kórházba ételmérgezés miatt, így az ügyészség lefoglalta az üzlet brokkolis befőttesüvegeit. A ritka és életveszélyes betegség eseteit más olasz régiókban is kimutatták.
Mindeközben a 38 éves Roberta Pitzalis szövődmények következtében halt meg, miután guacamolét evett egy standnál a szardíniai Cagliariban, egy gasztronómiai fesztiválon. A jelentések szerint úgy tűnt állapota javulni kezdett, majd hirtelen rosszabbra fordult.
Egy 11 éves fiút, aki szintén részt vett a fesztiválon, és guacamoléval töltött tacót evett, helikopterrel szállították a római Gemelli kórházba. Állapota stabil, de még nem engedték ki. A hatóságok vizsgálatot indítottak a betegség ügyében.
Az esetek fényében a szakértők óvatosságra intik az embereket a kockázatos ételek vásárlásakor, és azt tanácsolják, kerüljék az olyan konzerv- vagy üveges termékek fogyasztását, amelyek nem voltak megfelelően lezárva - írta a Metro.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.