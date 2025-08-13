UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ételmérgezés szedi áldozatait Olaszországban - többen meghaltak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 11:10
Egy ételkocsiból vásárolt szendvics és egy fesztiválon kínált étel is tragédiához vezetett. Két ember életét vesztette, és többen jelenleg is kórházban vannak ételmérgezés miatt, miközben a hatóságok vizsgálatot indítottak.

Két ember is életét vesztette súlyos ételmérgezésben, miután brokkolis és kolbászos szendvicset ettek egy olaszországi ételkocsiból.

A ritka, de halálos ételmérgezés már több embert is kórházba juttatott.
Az ételmérgezést, brokkolis befőttesüveg okozza

A 45 éves Tamara D’Acunto meghalt, miután ebédjét követően botulizmussal került a kórház intenzív osztályára. Az 52 éves, Luigi Di Sarno szintén életét vesztette, miután szendvicset vásárolt a dél-olaszországi Calabria tartományban, Diamantéban.

A jelentések szerint eddig több mint 17 ember került a kórházba ételmérgezés miatt, így az ügyészség lefoglalta az üzlet brokkolis befőttesüvegeit. A ritka és életveszélyes betegség eseteit más olasz régiókban is kimutatták.

Mindeközben a 38 éves Roberta Pitzalis szövődmények következtében halt meg, miután guacamolét evett egy standnál a szardíniai Cagliariban, egy gasztronómiai fesztiválon. A jelentések szerint úgy tűnt állapota javulni kezdett, majd hirtelen rosszabbra fordult.

Egy 11 éves fiút, aki szintén részt vett a fesztiválon, és guacamoléval töltött tacót evett, helikopterrel szállították a római Gemelli kórházba. Állapota stabil, de még nem engedték ki. A hatóságok vizsgálatot indítottak a betegség ügyében.

Az esetek fényében a szakértők óvatosságra intik az embereket a kockázatos ételek vásárlásakor, és azt tanácsolják, kerüljék az olyan konzerv- vagy üveges termékek fogyasztását, amelyek nem voltak megfelelően lezárva - írta a Metro.

 

