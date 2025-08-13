UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Sokk: a benzinkúton elszabaduló jármű okozott tragédiát Előszálláson

2025. augusztus 13.
Egy tankolás közben elguruló kisteherautó halálos balesetet okozott hajnalban.

A tragikus eset szerda kora reggel a Fejér vármegyei Előszálláson történt. Meg nem erősített információk szerint halálos áldozatot követelt a benzinkúti baleset Előszálláson - számolt be róla a Feol.

Meg nem erősített információk szerint halálos áldozatot követelt a benzinkúti baleset Előszálláson.
Forrás: MW/Archív

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a helyszínre dunaújvárosi hivatásos és daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik kiszabadították a szerencsétlenül járt embert. Az Országos Mentőszolgálatot és a rendőrség is vizsgálja az eset körülményeit. 

 

