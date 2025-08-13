Sokk: a benzinkúton elszabaduló jármű okozott tragédiát Előszálláson

A tragikus eset szerda kora reggel a Fejér vármegyei Előszálláson történt. Meg nem erősített információk szerint halálos áldozatot követelt a benzinkúti baleset Előszálláson - számolt be róla a Feol.
A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a helyszínre dunaújvárosi hivatásos és daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik kiszabadították a szerencsétlenül járt embert. Az Országos Mentőszolgálatot és a rendőrség is vizsgálja az eset körülményeit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.