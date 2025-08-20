"Aki a virágot szereti..." – ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál régen – Galéria

A debreceni virágkarnevál ma Magyarország legismertebb fesztiváljai közül az egyik, ám régen egészen más hangulata volt az eseménynek. A múlt század közepén még nem a hatalmas, több tízmilliós költségvetésből készült kocsik és nemzetközi fellépők álltak a középpontban, hanem a város közössége és a kézműves munka öröme.
A Debreceni Virágkarnevál gyökerei 1905-ig nyúlnak vissza, amikor a város lakói először rendeztek virágokkal feldíszített kocsis felvonulást, jótékony céllal: a bevételből egy mentőautó beszerzését támogatták. A ma ismert – évről évre megrendezett virágkarnevál azonban jóval később – 1966-ban indult el, és mára az ország egyik legnagyobb és legismertebb kulturális eseményévé nőtte ki magát.
A hatvanas-hetvenes években a virágkarnevál már országos esemény volt, de még mindig megőrizte családias jellegét. Nem volt élő közvetítés, nem volt drónfelvétel – az élmény azoké volt, akik ott álltak a Nagyerdőnél vagy a Piac utcán, és a virágillatot magukba szívták. Az emberek papír zászlókat lengettek, a gyerekek pedig fagylalt vagy vattacukor mellett figyelték a színes menetet.
A karnevál régen nemcsak látványosság volt, hanem közös ünnep, ahol Debrecen lakói együtt mutatták meg: mennyi kreativitás, szív és kitartás rejlik a városban. A régi virágkarneválok hangulatát sokan nosztalgiával idézik fel – azt az időt, amikor a virágok nemcsak díszítettek, hanem történeteket meséltek a városról és az itt élő emberekről.
Ha érdekel milyen virágoskocsikban tündököltünk régen, kattints retró képgalériánkra!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.