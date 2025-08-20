"Aki a virágot szereti..." – ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál régen – Galéria

A debreceni virágkarnevál ma Magyarország legismertebb fesztiváljai közül az egyik, ám régen egészen más hangulata volt az eseménynek. A múlt század közepén még nem a hatalmas, több tízmilliós költségvetésből készült kocsik és nemzetközi fellépők álltak a középpontban, hanem a város közössége és a kézműves munka öröme.

A Debreceni Virágkarnevál mára turisztikai látványosság. Fotó: Fortepan/ Hajdu Richárd

A Debreceni Virágkarnevál kezdetben:

A Debreceni Virágkarnevál gyökerei 1905-ig nyúlnak vissza, amikor a város lakói először rendeztek virágokkal feldíszített kocsis felvonulást, jótékony céllal: a bevételből egy mentőautó beszerzését támogatták. A ma ismert – évről évre megrendezett virágkarnevál azonban jóval később – 1966-ban indult el, és mára az ország egyik legnagyobb és legismertebb kulturális eseményévé nőtte ki magát.

A hatvanas-hetvenes években a virágkarnevál már országos esemény volt, de még mindig megőrizte családias jellegét. Nem volt élő közvetítés, nem volt drónfelvétel – az élmény azoké volt, akik ott álltak a Nagyerdőnél vagy a Piac utcán, és a virágillatot magukba szívták. Az emberek papír zászlókat lengettek, a gyerekek pedig fagylalt vagy vattacukor mellett figyelték a színes menetet.

A karnevál régen nemcsak látványosság volt, hanem közös ünnep, ahol Debrecen lakói együtt mutatták meg: mennyi kreativitás, szív és kitartás rejlik a városban. A régi virágkarneválok hangulatát sokan nosztalgiával idézik fel – azt az időt, amikor a virágok nemcsak díszítettek, hanem történeteket meséltek a városról és az itt élő emberekről.

Ha érdekel milyen virágoskocsikban tündököltünk régen, kattints retró képgalériánkra!