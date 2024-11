Tanárnő vagyok és édesanya, mégis mindig lopok, ha a boltba megyek

A Covid időszaka bizony mindenkit megviselt. Hatalmas változás volt ez az emberek életében, hiszen korlátozták a szabadásunkat, és más életformára kellett berendezkednünk. Nem járhattunk bármikor boltba, otthonról tanultunk és dolgoztunk, és kijárási tilalmat vezettek be. A gazdasági válság azonban még nehezebbé tette. Az embereknek nélkülözniük kellett, egy anyukát azonban ez a rosszba taszította.

Az anyuka tudja, hogy nem lenne szabad

Angliában 29 százalékkal nőtt a bolti lopások száma, így napjainkban rekord magas az ilyen jellegű bűncselekmények száma. Most egy 41 éves, egyedülálló édesanya vallotta be, hogy bizony ő is rendszeresen szokott lopni, sőt, sajnos rossz szokásává vált, amiről nem tud leszokni. Az anyuka elmondta, hogy mindez a Covid időszakban kezdődött. Eszébe jutott, hogy elfogyott otthon a fertőtlenítő, mindazonáltal nem volt már pénze megvenni. Ezért habozás nélkül a táskájába csúsztatta, majd felkapott néhány élelmiszert, és a kasszához sietett. Azt mondta, folyamatosan várta, hogy a biztonságiak a vállára tegyék a kezüket, de ez nem történt meg. Egyszerűen csak kisétált.

Onnantól kezdve nem volt megállás. Minden, ami neki vagy a gyerekeinek kellett, azt ellopta. Drága samponokat, krémeket, játékokat csent el, még úgy is, hogy időközben helyreállt anyagilag. Kleptomániássá vált, és úgy érzi, amit csak lehet, azt meg kell szereznie. Az anyuka számításai szerint négy év alatt kb. 2,5 millió forint értékben lopott. Szerinte olyan ez, akár a drog, bár nagyon szeretne leszokni. Csak két embernek mesélt erről, és mindketten azt mondták, orvosi segítségre lenne szüksége - írja a The Sun.