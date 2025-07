Nyílt seb, amputálás: támad a vibrio baktérium, de van ok a félelemre?

Sokan vágynak rá, hogy csobbanjanak egy jót a tengerben, ám most komoly veszélyre figyelmeztetnek a szakemberek. A vibrio baktériumok a nyári hőségben vízben és ételbe kerülve is megbetegíthetnek. Rusvai Miklós virológus szerint azonban pánikra semmi ok!

Sokan a szívükhöz kaptak rémületükben, amikor körbejárta a sajtót, hogy az egészségügyi szakemberek szerint a tengervizekben a vibrio baktériumok egyre gyakoribbá váltak. A baktérium okozta betegség komoly veszélyt jelenthet a szervezetre: olyan súlyos szövetkárosodást okozhat, ami akár amputációhoz is vezethet, írják. Ráadásul a magyarok kedvenc turistahelyein is kimutatták ezeket a kórokozókat. A vibrio baktériumok a tengerben élnek / Fotó (Illusztráció): Imaginechina via AFP Támad a vibrio baktérium Óvatosságra inti a turistákat az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC), mert nyáron nőhet a vibrio baktériumok jelenléte. Ezek a baktériumok olyan tengerparti területeken jelennek meg minden nyáron, ahol sós és édes víz keveredik egymással. A vibrio baktérium kétféleképpen juthat a szervezetbe: ha nyers tengeri ételt fogyasztunk (pl. kagyló, osztriga, hal stb.),

nyílt sebbel fürdőzünk a tengervízben. Ez a baktérium, ha nem tengeri étellel jut be, hanem nyílt seben át kerül a szervezetbe, akkor elhalásos elváltozásokat okoz. Ez súlyos következményekkel járhat, akár amputációhoz is vezethet! – részletezte a Borsnak dr. Rusvai Miklós virológus. A vibrio tipikusan nyáron szaporodik el a vizekben, épp akkor, amikor a legtöbb turista szívesen fürdőzik. A hír hallatán a strandolás veszélyei miatt sokan aggódnak, különösen, hogy húsevő baktériumként is emlegetik a kórokozót. Ám a szakember megnyugtat – a vibrio nem húsevő baktérium! - Az A csoportba tartozó Sceptococus baktériumot nevezzük húsevőnek. A vibrio nem az, csak hasonló tüneteket okoz. A vibrio baktérium kevésbé súlyos, ritkábban kialakuló tüneteket okoz – mutatott rá Rusvai, úgy folytatva: a húsevő baktérium az év bármely időszakában jelen lehet, míg a vibrio baktérium csak nyáron éli aranykorát. Légy résen! Nyáron jelenthet veszélyt a tengerpartokon. Viszonylag ritkábban fordul elő a Földközi-tengerben, gyakoribb Portugália, Spanyolország, Németország, Franciaország, Olaszország és Lengyelország északi partjainál, de ott sem számottevően. Az esetszám inkább az Egyesült Államokban nőtt meg, Florida és New York állam partjainál – részletezte.

A baktérium miatt veszélyben lehetnek azok, akik a tengerparton nyaralnak? - Általánosságban nincs veszély. Az ember előbb kap nyáron napszúrást, mint vibrio-fertőzést. Nyugodtan menjenek a vízpartra, fürdőzzenek, de azért legyenek figyelemmel magukra, nyílt sebbel sose menjenek bele a vízbe! Hamarabb kapható vibrio-fertőzés a tengeri eredetű nyers élelmiszerektől, de az sem gyakori – nyugtatott meg a virológus. - Kicsi az esélye, hogy vibrio batérium támadja meg a szervezetet, viszont ha nyílt sebbe jut be, annak vannak jelei – mutatott rá Rusvai. A virológus mindenkit megnyugtat: bár a baktérium jelen lehet a vizekben, a fertőzés esélye csekély / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld Ha mégis a szervezetbe jut a baktérium és időben észleljük, akár házilag is kezelhetjük, ám Rusvai mégis inkább azt javasolja, forduljunk inkább orvoshoz. Ha a seb bőrpíres, duzzadt és fáj, érezhetően és láthatóan el van fertőződve, akkor azonnal forduljanak orvoshoz. Általában antibiotikum kezeléssel szerencsére jól gyógyítható és a legtöbb sebhintőpor is segít a tünetek kezelésében, mert a szükséges antibiotikumokat tartalmazzák – zárta az ország virológusa.