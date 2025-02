Húsevő baktérium támadott meg egy 9 éves váci kislányt

Kiderült: a baktérium toxikus sokk szindrómát, vérmérgezést okozott a kislánynál.

Sajnos péntekre továbbterjedt a fertőzés. El kellett távolítani hasszéltől hasszélig 1 centi elhalt bőrt, illetve további bőrszöveteket és zsírszövetet, amit a baktérium felfalt. Az édesanya elmondta: Vanesszát lélegeztetőgépre tették, hogy ne érezze a szörnyű fájdalmat, majd egy vérszűrő gép segítségével átszűrték a vérét. Mindezek mellett kapott vérnyomásnövelőt, keringéstámogatót és vesetámogatót is. Kétszer kellett vért kapnia. Összesen hatszor műtötték a 9 éves kislányt, ebből kettő életmentő műtét volt.

Január 8-27-ig volt az intenzív osztályon a lányom. 27-én lekerült az intenzívről a sebészeti osztályra. Nagyon-nagyon erős kislány, a szervezete végig erősen küzdött. 27-én engedték meg neki, hogy felkeljen és sétáljon. Vanessza már első nap sétált is, nem hagyta el magát, így 31-én már haza is jöhetett a kórházból. Számomra ez az egész olyan volt, mint egy rémálom, iszonyúan féltettem, de próbáltam végig arra összpontosítani, hogy a kislányom nagyon erős és fel fog épülni, végül hazavihetem a testvéreihez

– idézi fel a szívszorító heteket az édesanya.

Az édesanya kiemelte azt, hogy a kislány nem hagyta el magát, végig küzdött. Akaraterejét nemcsak az édesanya emelte ki, orvosai szerint is a kislány egy csoda. Az anyuka hálás mind a háziorvosnak, mind a kórházakban dolgozó orvosoknak.

Az egész család imádkozott a kislányért

Sokat imádkoztunk Istenhez, aki segített nekünk. Most már a gyógyulás folyamata következik

mondta megkönnyebbülve az édesanya.



Klaudia figyelmeztetni szeretne minden édesanyát

Azt mondták nekünk, hogy ezek a baktériumok minden ember bőrén ott élnek, sokféle van belőlük. Ez éppen az egyik legrosszabb és veszélyes fajta és akkor van gond, ha bejut a szervezetbe. Mint azt megtudtuk, ehhez egy sérülés vagy seb is elég. A kislányom nappal nem vakarta a bárányhimlős kiütéseket, de elképzelhető, hogy álmában akaratlanul megvakarta és a seben keresztül jutott be a kórokozó – magyarázza Klaudia. Nagyon fontos, hogy időben észrevegyék, mert tragédia lehet, ha nem derül ki időben. Ha bejut a szervezetbe a baktérium, 30-50 %-ban megöli a beteget. Ha szepszist is okoz, akkor ennek az esélye már 70 százalék. Vanessza immunrendszerét a bárányhimlő legyengítette, ezért tudott könnyebben rombolni és toxikus sokk szindrómát és szepszist okozni a baktérium. Az orvosok gyors reagálásának és a gondos kezelésnek is köszönhető, hogy a kislány mégis meggyógyult. Az édesanya a történtek után azt javasolja, hogy akinek 2018 előtt született a gyermeke, az mindenképp kérje a védőoltást.