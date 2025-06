Ezek a strandolás veszélyei - segítünk elkerülni őket!

Az előttünk álló hétvége igazi nyári időt tartogat, vasárnap már kánikula ígérkezik. Emiatt sokan lesznek a vízpartokon és a strandokon. Mutatjuk milyen veszélyeket tartogat ez a fajta kikapcsolódás és azt is, hogyan kerülhetők el egyszerűen a vízi balesetek.

Mutatjuk, mik lehetnek a strandolás veszélyei Fotó: Keszey Ágnes / Zalai hírlap

Már több tragédia is történt idén a strandokon

Tragikus módon életét vesztette egy fürdőző a debreceni strandon június 6-án. A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál elmondása szerint az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a strandon egy férfi tragikus módon elhunyt. A többszöri újraélesztési kísérlet sem járt sikerrel. A Dunán pedig június 5-én egy 27 éves fiatal férfi merült el, akinek holttestét június 9-én találták meg Visegrádnál. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebook-oldala szerint pedig ezt követően nem sokkal újabb fulladásos tragédia történt a folyón. A Kötél Speciális Mentőszolgálat pedig arról számolt be közösségi oldalán, hogy június 7-én a Lengyeltóti melletti tóhoz riasztották őket, ahol elmerült egy fiatalkorú. A búváraik rövid időn belül a meder alján találták meg az eltűnt személyt.

Hogyan kerülhetők el ezek a tragédiák?

Nagyon fontos, hogy ismeretlen vízbe ne ugorjunk bele sem a partról sem pedig valamilyen vízi járműről. És ha már vízi jármű: mindig viseljünk mentőmellényt ha vízibiciklizni, csónakázni vagy SUP-ozni indulunk, akkor is, ha nem kötelező. Lehetőleg senki ne menjen egyedül a vízbe, a 6 éve aluli gyermekek pedig semmiképp, mivel ők hivatalosan csak szülői felügyelettel pancsolhatnak. Fontos az is, hogy ha esik az eső, ne menjünk a vízbe, mert a felszínen úszva is megfulladhatunk. Aki a szabad vizeken való fürdőzést választja, ne ússzon a hajók útvonalához, kerülje a kikötőket és a hidakat is! Éjszaka pedig senki, semmilyen vízbe ne menjen be fürdeni!

Mire érdemes még figyelni a tavakon, folyókon strandolás közben?

Először is az akadályokra a vízben! A törött üveg, horgászhorog, a sziklák és az éles fadarabok is komoly sérülést tudnak okozni. Ismeretlen területen óvatosan fésüljük át a vizet egy hosszú bottal vagy húzzunk vízi cipőt. Veszélyt jelentenek az örvények is, amik függőleges irányú szívóhatásukkal leránthatnak minket a víz felszíne alá. Ha örvénybe kerülünk ne pánikoljunk! Vegyünk egy nagy levegőt, bukjunk le és az örvény alsó részén- ahol a legkisebb a szívóerő- ússzunk el oldalirányba. A szabad vizeken a hínár is potenciális veszélyforrás, bár az tévhit, hogy lehúz a víz alá. Ha belegabalyodunk, kerüljük a pánikot, vegyünk egy nagy levegőt és a víz alá merülve fejtsük le a lábunkról a legtöbbször elszakíthatatlan növényt. Miután kiszabadultunk háton fekve, apró mozdulatokkal ússzunk el a hínáros területről.