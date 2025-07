"Pilóta feleség vagyok - ezt kell minden reggel csinálnom!"

Az élet pilóta feleségként egyszerre izgalmas és rendkívül hétköznapi is, sőt néha még fárasztó is. Egy angol nő, Ashton TikTokon megosztotta, milyen az élet pilóta feleségeként és azt is elárulta, mi az az egy dolog, amit minden áldott reggel meg kell tennie.

Egy nő elárulta, milyen az élet pilóta feleségként / Fotó: Forrás: StockSnap/pixabay.com

Pilóta feleségként ezt kell elsősorban elintézni!

Egyik videójában, Ashton láthatóan hajnali órákban kel fel, hogy elvigye férjét a reptérre, még napfelkelte előtt. Kényelmes ruhát visel és a haja is kócos kontyban van, ami az alvásból való hirtelen kelést tükrözi. A videó végén még egy búcsúcsókot is kap a férje, mielőtt az útra indulna.

Ashton a videóhoz ezt írta a The Mirror írása alapján;

Ha pilótához mész feleségül, akkor a hajnali 5-ös reptéri fuvarokat is vállalod

Azt is elárulta, hogy férje öt perccel az indulás előtt szokta ébreszteni, hogy legyen ideje megtalálni a papucsát.

A kommentelők között sokan érdeklődtek a pilótaélet iránt, mások saját tapasztalataikat osztották meg pilóta feleségként, sőt más nevetve említette a papucsos jelenetet is.

Ashton arról is beszámolt, hogy férje négy évig tanult, mire pilóta lett, és bár az időbeosztásuk szokatlan, sok minőségi időt töltenek együtt. Gyakran utazik is vele és férje általában csak néhány napra van távol.

Ez az élet nem luxus, hanem elköteleződés még hajnalban is.