Kidőlt fa törte rá az ablakot az uszodában lévő gyerekekre: egyre nagyobb a vihar áldozatainak száma

A Magyarországot elérő hétfői vihar hatalmas károkat okozott, fákat döntött ki, tetőket rongált meg, megsérültek villanyoszlopok és épületek is. Gyomaendrődön is nagymértékű károk keletkeztek, sőt személyi sérülés is történt.

Gyomaendrődi Liget Fürdő komplexumát is eltalálta az orkán erejű szél. Az uszoda melletti fa megadta magát a szél hatására, és az épület ablakának dőlt. A kitört ablakból repülő üvegszilánkok megsebesítettek két, az uszodában tartózkodó gyereket.

A gyerekekhez mentőt kellett hívni, azóta is kórházban ápolják őket. Liget Fürdő jelenleg is zárva tart, az extrém időjárás megrongálta az épületet és az áramellátását is, a javítások jelenleg is tartanak -írja a Békés vármegyei hírportál.