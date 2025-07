Még csak most jön Kapu Tiborék űrprogramjának egyik legnehezebb része

Rengeteg ember követte figyelemmel, amint újra egy magyar űrhajóst lőnek ki a Világűrbe, azonban azt kevesen tudják, hogy a program egyik legnehezebb és egyben legérdekesebb része még csak most jön. A Földre visszatért űrkapszulában nem csak Kapu Tibor és a legénység többi tagja utazott, hanem a küldetés néhány kifejezetten fontos eredménye is, amelyek Kaliforniából már útnak indultak a Szegedi Tudományegyetemre.

Hamarosan elkezdik vizsgálni Kapu Tibor kísérleteinek eredményeit Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Életben, sikeresen visszatértek a Földre a DNA-REPAIR kísérlet muslicái! Kaliforniában a visszatérést követő órákban a HUNOR-program orvosbiológiai kutatási szakértője, Dr. Schlégl Ádám előkészítette őket a hazaindulásra

- olvasható a Hunor Program Instagram-oldalán.

A muslicák biztonságos csomagolásban már útnak indultak Szegedre, ahol a Szegedi Tudományegyetem kutatói fogják őket górcső alá venni. A kísérlet célja az, hogy lehetséges-e enzimekkel megvédeni az élőlények genetikai állományát a kozmikus sugárzás roncsoló hatásával szemben.

A minták különös értékesek, mert a kutatók a muslicák több generációjának tudják majd az örökítőanyagát vizsgálni

- tették hozzá.