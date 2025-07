Ez igazán édes: Kapu Tibor erre vágyik a legjobban!

A Nemzetközi Űrállomáson dolgozó Kapu Tibor élő kapcsolatban beszélgetett a mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjaival.

A jelenleg Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó Kapu Tibor elárulta egy édes titkát /Kapu Tibor

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Kapu Tibor erre vágyik igazán!

A tanulók kíváncsiak voltak arra is, mi az, ami a Földről a legjobban hiányzik számára. Kapu válasza jellegzetesen magyar volt, mert leginkább a családja és egy kedvelt hazai édessége, a Túró Rudi után vágyakozik - írja a beol.hu.

Bár ezt a desszertet nem vihette magával az űrbe, néhány más magyar ízt igen, úgymint Erős Pista és Piros Arany is helyet kapott a felszerelései között. Ezekből egy közös vacsora alkalmával szinte minden elfogyott. A diákok azt is megtudhatták, hogy az űrutazásra egy Rubik-kockát és a legendás TV Macit is magával vitte az Origo információi szerint.