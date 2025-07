Ítéletidő: Van, ahol már tombol a vihar

A kisalfold.hu beszámolója szerint Győr-Moson-Sopron vármegyében már megérkezett a rossz idő. Az online hírportál egyik olvasója örökítette meg azt a szép pillanatot, amelyet a vihar előtti csendben kapott el.

A távolban vihar tombol. Kép: kisalföld.hu

Ahogyan azt már korábban is megírtuk, a hétfői időjárás szélsőségesen is alakulhat, de inkább a hőségre figyelmeztettek minket a meteorológusok.

Nyúl településen mégis akkora vihar volt, hogy egy fa is rádőlt az útra. A tűzoltókat és a polgárőröket értesítették.

Fát döntött le a vihar. Kép: kisalföld.hu

Videó is bizonyítja mekkora zuhé volt Győr környékén. Több autós is inkább a megállás mellett döntött a 81-es főúton és a sági úton, olyan heves záporeső csapott le az autósokra hétfő este Győr térségében - írja a kisalföld.

A kocsik csúszkáltak a nagyra nőtt tócsákban.

Volt pár perc, amikor szinte semmit nem lehetett látni az autó ablakán át, olyan heves zivatar csapott le az év egyik legforróbb napján

- számoltak be a portál olvasói.