Brutális hőség, majd viharos fordulat: alaposan megviccel minket az időjárás

A nyár eddigi legforróbb napját hozza el a hét eleje, de szerdára már záporok, zivatarok is megzavarhatják a kánikulát. Hétfőn, július 21-én valósággal lángolni fog a levegő – a nappali maximum elérheti a 38 °C-ot is. Az ég derült marad, a szél legfeljebb élénk lökésekkel érkezik, de nem enyhíti a forróságot.

Extrém időjárás jön

Fotó: Köpönyeg.hu

A hajnal is enyhe lesz, 18 °C körüli hőmérséklettel. Kedden, július 22-én némi felfrissülést hoz a nap, 32 °C körüli csúcshőmérséklettel. A napsütés továbbra is dominál, csapadék nem valószínű, és a szél is gyengül. A hajnali órákban 18 °C várható. Szerdán, július 23-án, a hét közepén megérkezhetnek az első zivatarok: a levegő hőmérséklete még 31 °C körül alakul, de délután és este már viharok, záporok is kialakulhatnak. Végül csütörtökről péntekre tapasztalhatunk nagyobb hőmérsékletcsökkenést: július 25-én már csak 24 °C várható nappal.

A szél megélénkülhet, és a levegő kissé fülledtté válik. Figyelem! A hétfői és keddi extrém hőség komoly terhelést jelenthet a szervezetnek – különösen az idősek és a krónikus betegek számára. A folyadékpótlás, árnyékos helyek keresése és a napközbeni fizikai megterhelés kerülése kiemelten ajánlott – írja a Köpönyeg.