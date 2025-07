Elsőfokú riasztást adtak ki erős szél veszélye miatt, erre készülj!

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet az erős szél veszélye miatt.

Az érintett területeken, főként az Észak-Dunántúlon a szél sebessége helyenként elérheti, sőt meghaladhatja a 70 km/órát is. Emellett intenzív záporok és zivatarok is kialakulhatnak, egyes helyeken jelentősebb mennyiségű csapadék is várható - akár 15–30 mm eső hullhat rövid idő alatt.