Bekeményít az időjárás: durva, ami elér minket

Napsütésből is szélből is alaposan kapni fogunk, támad az UV-sugárzás, továbbá itt az újabb hőségriasztás is! Mutatjuk, hogy milyen pokoli időben lesz részünk a következő napokban.

Pokoli idő vár ránk a hétvégi enyhülésig, szükség lesz az UV-védelemre is! Fotó: Asim Alnamat / Pexels (illusztráció)

A hét hátralevő részének első felében a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok lesz a napsütés – derül ki a köpönyeg.hu előrejelzéséből.

Hibátlan folytatás

Pénteken már napos, száraz, szinte teljesen felhőmentes időjárásban lesz majd részünk. Az északias szél néhol még élénk, helyenként erős lesz, a hőmérséklet 23-29 fok között alakul.

Hétvégén országszerte sok lesz a napsütés, csak időnként lehetnek gomolyfelhők az égen.

Szombaton még többfelé szeles idő várható. Csapadék sajnos továbbra sem érkezik.

A hajnalok ugyanakkor rendkívül frissítőek lesznek, szóval érdemes éjjel kinyitni az ablakokat!

Szombaton 23-29, vasárnap 26-31 fokra számíthatunk.