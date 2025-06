Air India: 3 ok, akár ezek is okozhatták a szörnyű tragédiát

3 - Madárbaleset

A szóban forgó repülőtér, a Muani Nemzetközi Repülőtér Dél-Koreában

az óceán partján fekszik, amely ugyan stratégiailag remek, de itt ebben az esetben arról van szó, hogy a kifutó, ahonnan a gép felszállt, illetve annak környéke tele van olyan területekkel, ami nagyobb testű madarak táplálkozási vagy élőhelye is lehet.

Innentől már ki lehet találni, hogy akár madárbaleset is okozhatta a járat tragédiáját. Ráadásul ezt az elméletet erősítik azok a tények is, hogy a Muan reptér korábban a nap folyamán már adott ki figyelmeztetést egy, a reptérre leszálló járatnak erős madáraktivitás miatt. Időközben - ahogyan arról a Bors is beszámolt - megtalálták a lezuhant utasszállító mások fekete dobozát is, így a repülésbiztonsági szakembereknek is jóval több adat áll már a rendelkezésükre ahhoz, hogy megtudják: vajon a fentiek közül melyik probléma okozhatta a Dremliner tragédiáját.