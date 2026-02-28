Katalin hercegné elrabolta a gyermekek szívét: „A walesi hercegnő valóban a gyerekek hercegnője”

Katalin hercegné ért a gyermekek nyelvén és hamar meg is találja a közös hangot velük. Tökéletes példa erre az egyik legutóbbi hivatalos megjelenése, melyet férje oldalán tett, ahol gyermekekkel találkoztak. Az ajándékok mellett sok nevetés és még annál is több ölelés várta a hercegi párt.

Katalin hercegné Vilmos herceggel az oldalán tett látogatása során azonnal elrabolta a gyermekek szívét

Fotó: AFP

Katalin hercegné könnyen megtalálja a hangot a gyermekekkel

A walesi herceg és hercegnő tegnap egy sor kötelező programon vett részt. Az internetezők szívét azonban spontán, esős séta rabolta el. A 43 éves Vilmos herceg és a 44 éves Katalin hercegné elfogadták a nekik hozott nárciszokat, és számtalan szelfit készítettek a megjelent rajongókkal, akiket még az esős időjárás sem zavart abban, hogy tiszteletüket tegyék a hercegi pár előtt.

A leendő király bocsánatkérően viccelődött, hogy „általában ők hozzák a napsütést”. Csütörtökön a Llanidloes Hanging Gardens előtt tett látogatásuk során sajnos a napsütést nem sikerült magukkal hozni, de ennek ellenére is emlékezetes pillanatokat okoztak az összegyűlt gyerekeknek. Az X/Twitter felhasználók méltatták a hercegi párt, szerintük hatalmas sikert arattak a látogatásukkal.

How Kate's spontaneous walkabout in the rain won the hearts of hundreds of Welsh fans: Princess plays rock, paper, scissors as she happily accepts cuddles and presents from delighted young well-wishers https://t.co/7LHuKt2NB8 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 27, 2026

Egy videóban megörökítettek a pillanatot, amikor Katalin hercegné kő-papír-ollót játszik az egyik fiatalal egy indiai ételbár előtt, a közösségi központ közelében. A játék során a hercegné elvesztette az egyik kört, ugyanis az ő “kőjét” legyőzte a kisgyerek által mutatott “papír”, amire a hercegné kissé elszontyolodott, miközben ellenfele ünnepelte a győzelmet.

Ezek azok a pillanatok, amelyekről a gyerekek évekig büszkén és izgatottan mesélnek majd barátaiknak, és amelyek egész életükben velük maradnak

– írta egy X felhasználó, miközben fotókat osztott meg Katalin hercegnéről, amin egy kislány öleli meg egy másik séta alkalmával, amely Newtownban volt.

They stopped to greet those gathered outside in the pouring rain on the way to their next engagement.



Catherine plays rock, paper, scissors with some of the schoolchildren, and both she and William appear unfazed by the downpour. ☔️ pic.twitter.com/RctG0r73qF — Emily Ferguson (@emilyinpalace) February 26, 2026

Különleges nyaklánc is került a hercegné nyakába

De nem csak ölelésekkel ajándékozták meg a hercegi párt, különféle ajándékokat fogadtak el, köztük egy 21 éves fémműves vasakasztóját, egy doboz csokoládét, valamint rajzokat, amelyeket a walesi párról készültek és laminált formában adtak át nekik. Az utazás egyik legmeghatóbb pillanata egy hét éves kislányhoz kötődik, aki egy kézzel készített nyakláncot tett Katalin nyakába.