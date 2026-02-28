Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Katalin hercegné elrabolta a gyermekek szívét: „A walesi hercegnő valóban a gyerekek hercegnője”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 11:00
Megható pillanatok övezték a látogatásukat. Katalin hercegné élvezte a gyermekek társaságát.

Katalin hercegné ért a gyermekek nyelvén és hamar meg is találja a közös hangot velük. Tökéletes példa erre az egyik legutóbbi hivatalos megjelenése, melyet férje oldalán tett, ahol gyermekekkel találkoztak. Az ajándékok mellett sok nevetés és még annál is több ölelés várta a hercegi párt.

Katalin hercegné Vilmos herceggel az oldalán tett látogatása során azonnal elrabolta a gyermekek szívét
Fotó: AFP

Katalin hercegné könnyen megtalálja a hangot a gyermekekkel

A walesi herceg és hercegnő tegnap egy sor kötelező programon vett részt. Az internetezők szívét azonban spontán, esős séta rabolta el. A 43 éves Vilmos herceg és a 44 éves Katalin hercegné elfogadták a nekik hozott nárciszokat, és számtalan szelfit készítettek a megjelent rajongókkal, akiket még az esős időjárás sem zavart abban, hogy tiszteletüket tegyék a hercegi pár előtt. 

A leendő király bocsánatkérően viccelődött, hogy „általában ők hozzák a napsütést”. Csütörtökön a Llanidloes Hanging Gardens előtt tett látogatásuk során sajnos a napsütést nem sikerült magukkal hozni, de ennek ellenére is emlékezetes pillanatokat okoztak az összegyűlt gyerekeknek. Az X/Twitter felhasználók méltatták a hercegi párt, szerintük hatalmas sikert arattak a látogatásukkal. 

Egy videóban megörökítettek a pillanatot, amikor Katalin hercegné kő-papír-ollót játszik az egyik fiatalal egy indiai ételbár előtt, a közösségi központ közelében. A játék során a hercegné elvesztette az egyik kört, ugyanis az ő “kőjét” legyőzte a kisgyerek által mutatott “papír”, amire a hercegné kissé elszontyolodott, miközben ellenfele ünnepelte a győzelmet. 

Ezek azok a pillanatok, amelyekről a gyerekek évekig büszkén és izgatottan mesélnek majd barátaiknak, és amelyek egész életükben velük maradnak

 – írta egy X felhasználó, miközben fotókat osztott meg Katalin hercegnéről, amin egy kislány öleli meg egy másik séta alkalmával, amely Newtownban volt. 

Különleges nyaklánc is került a hercegné nyakába

De nem csak ölelésekkel ajándékozták meg a hercegi párt, különféle ajándékokat fogadtak el, köztük egy 21 éves fémműves vasakasztóját, egy doboz csokoládét, valamint rajzokat, amelyeket a walesi párról készültek és laminált formában adtak át nekik. Az utazás egyik legmeghatóbb pillanata egy hét éves kislányhoz kötődik, aki egy kézzel készített nyakláncot tett Katalin nyakába. 

Katalin és Vilmost a newtowni Oriel Davies művészeti galériát is meglátogatták, hogy megtekintsék az Alexandra Reinhardt Emlékdíj által finanszírozott projektet. A látogatás során meglátogattak egy gyermekcsoportot is a művészeti műhelyben, és első kézből lehettek tanúi annak, hogyan ösztönzik az itt adott órák a kapcsolatépítést és a közösségszellemet. Ekkor kapta meg Katalin hercegné a már említett, kézzel készült nyakláncot. Katalin félre simította a haját, hogy a fiatal biztonságosan bekapcsolhassa a nyakláncot, majd a leendő királynő izgatottan tette fel a kérdést: Mit gondolsz? Jól néz ki? 

Egy kommentelő a megható, kedves pillanatokat látva így fejtette ki a véleményét: 

A walesi hercegnő valóban a gyerekek hercegnője. 

Az egyik videóban Katalin hercegné egy csoport óvodás gyerekkel találkozott. Katalin ölelést öleléssel fogadott az esernyő alatt megbújva. Amikor egy kislány rohant a hercegnéhez, hogy megölelje, az készséggel fogadta. Azonban a kis rajongó nem akarta elengedni a hercegnét, és a fotókon látható, ahogy az arcát a hercegné bordó kabátjába temeti  - olvasható a Daily Mail cikkében

 

 

