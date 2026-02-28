Meghan Markle ismét megtette: Angelina Joliet utánozta

Meghan Markle és Harry herceg a Közel-Keletre utaztak egy humanitárius út keretében. A hercegné úgy tűnik, hogy egy híres színésznőtől, aki szintén humanitárius gondolkodással tekint a világra, Angelina Jolie-ról vett példát. Minden tekintetben.
Sussex hercegnője úgy tűnik, hogy a híres humanitárius Angelina Jolie-tól inspirálódott a jordániai, királyi látogatás során. A 44 éves Meghan és Harry herceg a Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) meghívására utaztak a Közel-Keletre, ahol két napos programjuk során a mentális egészségre és a konfliktusok, valamint a kitelepítések által érintett kiszolgáltatott közösségek támogatására fordították a figyelmüket.
A látogatás során Meghan Markle Angelina Jolie-ról vett példát, aki a világ egyik legismertebb jótékonysági aktivistája. A hasonlóság a hercegné és a színésznő között nem csak az utazás jellegét érinti, hanem Meghan Markle öltözetét is, aki most hátrahagyva a csillogó ruhákat, a visszafogottabb darabokat választotta. Épp úgy, ahogy Angelina Jolie is tette.
A csütörtök reggeli Nemzeti Addiktok Rehabilitációs Központjában tett látogatásán Meghan egy 109 font értékű (kb. 48 ezer forint), Zara márkájú szürke, gyapjúkeverékből készült, varrott kabátot viselt. A kabátot fekete öltönynadrággal és fekete magassarkú cipővel kombinálta, és a visszafogott megjelenéshez illeszkedően otthon hagyta a szokásos karkötőit és csillogó gyémántjait. Az egyetlen látható ékszer az arany jegygyűrűje és a Cartier Love karkötője volt. A laza stílus mellett a fehér ing és póló, amelyet Meghan a Za'atari menekülttáborban viselt, Angelina Jolie megjelenését idézte meg, amelyet az iraki Kurdisztánban található Domiz menekülttáborban viselt.
Meghan nem csak Angelina visszafogott ruházatát tükrözte, hanem – ami természetes egy ilyen utazás során – empatikus gesztusait is. Az 50 éves Angelina, aki több mint 60 terepi missziót vezetett a menekültek érdekében, volt férjével, Brad Pitt-tel együtt létrehozta a Maddox Jolie-Pitt Alapítványt, amely a közösségi természetvédelmet támogatja, hasonlóan Meghan és Harry által létrehozott Archewell Alapítványhoz.
A pár erőfeszítéseinek nagy részét hasonló területekre, például a gyermekekre és az oktatásra koncentrál. Jolie például megalapította a Jolie Legal Fellowship szervezetet Haitin, mielőtt Sussexék finanszírozták a brooklyni Marcy Lab School tandíjmentes iskolát, amely egyéves ösztöndíjprogramot kínál a főiskolai tanulmányok helyett szoftvermérnököknek.
A mozgalmas turné kezdetén Meghan kezet fogott egy 14 éves, Gázából származó lánnyal, aki égési sérüléseket szenvedett. A Maria nevű lánnyal az ammani Specialty Hospital kórházban találkozott, ahol a pár orvosokkal is beszélt. - olvasható a Daily Mail cikkében.
