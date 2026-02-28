Meghan Markle ismét megtette: Angelina Joliet utánozta

Meghan Markle és Harry herceg a Közel-Keletre utaztak egy humanitárius út keretében. A hercegné úgy tűnik, hogy egy híres színésznőtől, aki szintén humanitárius gondolkodással tekint a világra, Angelina Jolie-ról vett példát. Minden tekintetben.

Meghan Markle és Harry herceg a Közel-Keletre utaztak, és sokan hasonlóságot véltek felfedezni a hercegné és Angelina Jolie között

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle Angelina Jolie nyomában

Sussex hercegnője úgy tűnik, hogy a híres humanitárius Angelina Jolie-tól inspirálódott a jordániai, királyi látogatás során. A 44 éves Meghan és Harry herceg a Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) meghívására utaztak a Közel-Keletre, ahol két napos programjuk során a mentális egészségre és a konfliktusok, valamint a kitelepítések által érintett kiszolgáltatott közösségek támogatására fordították a figyelmüket.

A látogatás során Meghan Markle Angelina Jolie-ról vett példát, aki a világ egyik legismertebb jótékonysági aktivistája. A hasonlóság a hercegné és a színésznő között nem csak az utazás jellegét érinti, hanem Meghan Markle öltözetét is, aki most hátrahagyva a csillogó ruhákat, a visszafogottabb darabokat választotta. Épp úgy, ahogy Angelina Jolie is tette.

A csütörtök reggeli Nemzeti Addiktok Rehabilitációs Központjában tett látogatásán Meghan egy 109 font értékű (kb. 48 ezer forint), Zara márkájú szürke, gyapjúkeverékből készült, varrott kabátot viselt. A kabátot fekete öltönynadrággal és fekete magassarkú cipővel kombinálta, és a visszafogott megjelenéshez illeszkedően otthon hagyta a szokásos karkötőit és csillogó gyémántjait. Az egyetlen látható ékszer az arany jegygyűrűje és a Cartier Love karkötője volt. A laza stílus mellett a fehér ing és póló, amelyet Meghan a Za'atari menekülttáborban viselt, Angelina Jolie megjelenését idézte meg, amelyet az iraki Kurdisztánban található Domiz menekülttáborban viselt.

Meghan Markle twins with Angelina Jolie! Duchess channels Hollywood humanitarian with similar outfits and body language during visit to Jordan https://t.co/ADmMdXZxic — Daily Mail (@DailyMail) February 27, 2026

Sok mindenben hasonlítanak

Meghan nem csak Angelina visszafogott ruházatát tükrözte, hanem – ami természetes egy ilyen utazás során – empatikus gesztusait is. Az 50 éves Angelina, aki több mint 60 terepi missziót vezetett a menekültek érdekében, volt férjével, Brad Pitt-tel együtt létrehozta a Maddox Jolie-Pitt Alapítványt, amely a közösségi természetvédelmet támogatja, hasonlóan Meghan és Harry által létrehozott Archewell Alapítványhoz.