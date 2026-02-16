Kiderült pontos, mi áll Harry és Vilmos herceg véget nem érő viszálya mögött

Vilmos herceg és Harry herceg heves viszályának egyik fő okát egy nagy port kavaró királyi könyv tárta fel. A testvérpár már évek óta ellenségeskedik egymással. Sussex hercege egyébként 2023-as memoárjában, a Tartalékban Vilmost szeretett testvérének és ősellenségének is nevezte. Mindezek ellenére máig rejtély, hogy pontosan, mi történhetett a színfalak mögött.

Kiderült Vilmos herceg és Harry herceg viszályának egyik fő oka. Fotó: PA / Northfoto

Amit Vilmos hercegnek szabad, azt Harry hercegnek nem

Bár sokan találgatnak az összeveszésük pontos okáról, a William & Catherine: The Intimate Inside Story című, a királyi szakértő, Russell Myers által írt új könyvből kiderül, hogy a Katalin és Meghan védelmével kapcsolatos vita is hozzájárult a viszályukhoz. Utalva Harry közismert érzéseire a királyi védelem iránti igényéről, Myers azt írja, hogy a herceg aggodalmai súlyosbodtak, amikor Meghan, kapcsolatuk korai napjaiban vegyes etnikai háttere miatt a kritikák célpontjává vált.

Meghan vegyes etnikai háttere miatt a közösségi média célpontjává vált, és Harry követelte, hogy tegyenek lépéseket. A királyi segédek tájékoztatták, hogy tehetetlenek, ezért a Belügyminisztérium által finanszírozott királyi védelmi csapatokhoz fordult. Amikor azt mondták neki, hogy ilyen védelmet csak azután biztosítanak, hogy ő és Meghan összeházasodnak, Harry hitetlenkedett, és apjához és testvéréhez fordult segítségért.

- olvasható a könyvben.

Károly, fia felkeresését visszautasította, azonban Harry tudott róla, hogy Katalin is kapott korábban védelmet annak ellenére, hogy még nem volt házas Vilmossal. Mindemellett azonnal jogosulttá vált a folyamatos védelemre, amint eljegyezték egymást.

Egy szabály neki, egy másik nekem, gondolta Harry. Károly herceg döntése azonban végleges volt, és Vilmos későbbi segítségnyújtási vonakodása egy olyan vitát szított, amely egy hosszú és csúnya viszályt indított el.

- írták.

Állítólag további károkat okozott a kapcsolatnak, amikor Harry egy szemtelen nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélte a híreket Meghan-ről, anélkül, hogy előbb konzultált volna apjával vagy bátyjával. A herceg szóvivőjének nyilatkozata barátnője bántalmazási és zaklatási hullámát követően került nyilvánosságra, és ez volt a kapcsolatuk első nyilvános megerősítése. Harry ekkor azt mondta, hogy aggódik barátnője biztonsága miatt, és kifogásolta a kommentek rasszista felhangjait, valamint a közösségi média trollok és cikkek nyílt szexizmusát és rasszizmusát.

Harry reakciója dühös és gyors volt. Anélkül, hogy megkérdezte volna apját vagy testvérét, ahogy azt a hierarchia általában előírná. Utasította a Kensington-palota kommunikációs csapatát, hogy azonnal reagáljanak, kiemelve a bántalmazás és zaklatás hullámát, és a kommentek rasszista felhangjait. A média hangvétele talán enyhült, de a kapcsolatuk iránti érdeklődés nem.

A herceget feldühítette, hogy apja és testvére kioktatták meggondolatlan tettei miatt, és megdöbbentette, hogy saját rokonai nem hajlandók támogatást nyújtani. Ez az időszak egyértelműen változást jelentett kapcsolatukban, már szinte egy szobában sem tudtak megmaradni, és mindketten kifogásokkal jöttek, amikor egy-egy megbeszélésen közösen kellett volna megjelenniük - írta a Mirror.