Nyilvánosan sírta el magát Harry herceg

Harry hercegnek küzdenie kellett a könnyeivel, miközben egy rögtönzött beszédet mondott. Sussex hercege gyászoló családokkal találkozott, akik pert indítottak a világ legnagyobb tech vállalatai ellen, és hasonló cipőben járnak mint ő maga.

Gyászoló szülőkkel beszélt Harry herceg. Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Harry herceg gyászoló szülőkkel találkozott

Gyászoló szülők egy csoportja Los Angelesben gyűlt össze a mérföldkőnek számító per kezdete után, amely az Instagramot és a YouTube-ot is vizsgálja, hogy károsak-e a fiatalok mentális egészségére. Ekkor Harry úgy gondolta, hogy hasonló helyzete révén köszönetet mond a bátor családoknak.

Senkinek sem lenne szabad itt lennie. Köszönök mindent, amit megtettetek

- mondta a herceg, miközben elcsuklott a hangja.

Köszönöm, hogy újra és újra elmesélitek a történeteiteket. Igazság, igazságszolgáltatás és elszámoltathatóság: ez a három dolog fog ebből születni.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Harry felszólalt a közösségi média negatív hatásai ellen, sőt felesége Meghan Markle is beszélt már róluk korábban.

Újra és újra elmondtuk, hogy ez egy Dávid kontra Góliát helyzet... Én magam is voltam már hasonló helyzetekben, de amikor a bíróságon ülsz, és jönnek a túláramló érzések, miközben nem hiszed el a másik fél milyen hazugságokat hoz fel saját védelmében, leértékelik az életet... leértékelik a gyermekeid életét, ha ez felvett kérdéseket számodra, az teljesen normális.

- magyarázta a herceg a gyászoló szülőknek.

A sussexi páros nyíltan beszélt a közösségi média és mesterséges intelligencia hatásairól

Tavaly egy New York-i Project Healthy Minds nevű rendezvényen Harry azt állította, hogy a digitális világ alapvetően megváltoztatta a valóság megtapasztalásának módját. Hozzátette, hogy a fiatalok ki vannak téve a szüntelen összehasonlításoknak, a zaklatásnak, a félretájékoztatásnak és egy olyan figyelemgazdaságnak, amelynek célja, hogy görgetésre kényszerítse őket az alvás és a valódi emberi kapcsolatok rovására.

A sussexi pár tavaly novemberben még egy nyílt levelet is aláírt számos hírességgel és politikussal együtt, amelyben a mesterséges intelligencia betiltását szorgalmazzák. A levél kifejezetten olyan technológiai óriásoknak szólt, mint a Google, az OpenAI és a Meta, amelyekről úgy gondolják, hogy olyan mesterséges intelligencia formákat fejlesztenek, amelyek célja, hogy számos feladatban felülmúlják az embereket.