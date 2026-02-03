Meghan Markle újabb szakmába fogott, ezzel akar sikerhez jutni

Úgy tűnik, Meghan Markelnek nem mennek annyira jól a dolgai mostanában. Az As Ever márkája küzd a fennmaradásért, de úgy néz ki, nem adja fel a harcot és újabb kreatív ötletét próbálja megvalósítani. Most éppen Valentin-napi csokik formájában – közölte a PEOPLE.
Az As ever elindítja ugyanis Valentin-napi csokoládé kollekcióját, amire Meghan nemrég enyhe utalást is tett.
Sussex hercegnéje és a luxuscsokoládé-gyártó ismét összefogott: visszahozzák korábbi együttműködéseiket és új ízeket is bemutatnak.
A kollekció tartalmazza az eredeti, különleges csokoládétáblákból álló hármast, valamint néhány vadonatúj ízt is a romantikus ünnepre. Sussex hercegnéjének életmódmárkája nemrég jelentette be a kibővített együttműködést a luxuscsokoládé-gyártó Compartésszel, miután korábban egy karácsony előtti kollekcióval debütáltak.
Egy szerelmeslevél csokoládé formájában, amely bemutatja új Signature Chocolate kollekciónkat három szeretett csokoládétáblánkkal, valamint legújabb különlegességünket: az exkluzív epres étcsokoládét pezsgővel, amely kizárólag ebben a kollekcióban érhető el
Másnap a márka megosztotta, hogy a csokik nemcsak a szerelmeseknek, de a barátokkal való közös pillanatokra is tökéletes ajándékként szolgálnak. Utalva a női barátságot ünneplő Galentine’s Day-re.
Galentine’s Day vendégség? Megoldva
– állt a bejegyzésben.
A prémium csokik pedig borsos árat kívánnak maguknak.
Az új, limitált kiadású kínálat középpontjában a Signature Chocolate kollekció áll, amelynek ára 62 dollár azaz kb. 20 ezer forint.
