Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghan Markle újabb szakmába fogott, ezzel akar sikerhez jutni

Meghan
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 17:40
Sussex hercegnéjeMeghan Markle
Az As Ever eddig nem hozott sikert a hercegnének. Meghan azonban nem adja fel: most Valentin-napi csokoládékkal próbálkozik.

Úgy tűnik, Meghan Markelnek nem mennek annyira jól a dolgai mostanában. Az As Ever márkája küzd a fennmaradásért, de úgy néz ki, nem adja fel a harcot és újabb kreatív ötletét próbálja megvalósítani. Most éppen Valentin-napi csokik formájában – közölte a PEOPLE.

Meghannak sem a sorozat, sem a márka nem hozott sikert - most a csokikkal próbálkozik
Meghannak sem a sorozat, sem a márka nem hozott sikert - most a csokikkal próbálkozik
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Meghan hercegné most csokikkal próbálkozik

Az As ever elindítja ugyanis Valentin-napi csokoládé kollekcióját, amire Meghan nemrég enyhe utalást is tett.

Sussex hercegnéje és a luxuscsokoládé-gyártó ismét összefogott: visszahozzák korábbi együttműködéseiket és új ízeket is bemutatnak.

A kollekció tartalmazza az eredeti, különleges csokoládétáblákból álló hármast, valamint néhány vadonatúj ízt is a romantikus ünnepre. Sussex hercegnéjének életmódmárkája nemrég jelentette be a kibővített együttműködést a luxuscsokoládé-gyártó Compartésszel, miután korábban egy karácsony előtti kollekcióval debütáltak.

Egy szerelmeslevél csokoládé formájában, amely bemutatja új Signature Chocolate kollekciónkat három szeretett csokoládétáblánkkal, valamint legújabb különlegességünket: az exkluzív epres étcsokoládét pezsgővel, amely kizárólag ebben a kollekcióban érhető el

Másnap a márka megosztotta, hogy a csokik nemcsak a szerelmeseknek, de a barátokkal való közös pillanatokra is tökéletes ajándékként szolgálnak. Utalva a női barátságot ünneplő Galentine’s Day-re.

Galentine’s Day vendégség? Megoldva

– állt a bejegyzésben.

A prémium csokik pedig borsos árat kívánnak maguknak.

Az új, limitált kiadású kínálat középpontjában a Signature Chocolate kollekció áll, amelynek ára 62 dollár azaz kb. 20 ezer forint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu