Meghan Markle újabb szakmába fogott, ezzel akar sikerhez jutni

Úgy tűnik, Meghan Markelnek nem mennek annyira jól a dolgai mostanában. Az As Ever márkája küzd a fennmaradásért, de úgy néz ki, nem adja fel a harcot és újabb kreatív ötletét próbálja megvalósítani. Most éppen Valentin-napi csokik formájában – közölte a PEOPLE.

Meghannak sem a sorozat, sem a márka nem hozott sikert - most a csokikkal próbálkozik

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan hercegné most csokikkal próbálkozik

Az As ever elindítja ugyanis Valentin-napi csokoládé kollekcióját, amire Meghan nemrég enyhe utalást is tett.

Sussex hercegnéje és a luxuscsokoládé-gyártó ismét összefogott: visszahozzák korábbi együttműködéseiket és új ízeket is bemutatnak.

A kollekció tartalmazza az eredeti, különleges csokoládétáblákból álló hármast, valamint néhány vadonatúj ízt is a romantikus ünnepre. Sussex hercegnéjének életmódmárkája nemrég jelentette be a kibővített együttműködést a luxuscsokoládé-gyártó Compartésszel, miután korábban egy karácsony előtti kollekcióval debütáltak.

Egy szerelmeslevél csokoládé formájában, amely bemutatja új Signature Chocolate kollekciónkat három szeretett csokoládétáblánkkal, valamint legújabb különlegességünket: az exkluzív epres étcsokoládét pezsgővel, amely kizárólag ebben a kollekcióban érhető el

Másnap a márka megosztotta, hogy a csokik nemcsak a szerelmeseknek, de a barátokkal való közös pillanatokra is tökéletes ajándékként szolgálnak. Utalva a női barátságot ünneplő Galentine’s Day-re.

Galentine’s Day vendégség? Megoldva

– állt a bejegyzésben.

A prémium csokik pedig borsos árat kívánnak maguknak.