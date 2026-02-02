"Meghanban az az egyetlen érdekes, hogy egy herceghez ment feleségül" - kegyetlen kritikát kapott

A Netflix nyilvánosságra hozta a sussexi hercegné életmódműsorának siralmas nézettségi adatait, és egy királyi szakértő úgy véli, Meghan Markle egyszerűen nem tud újat mutatni.

Meghan Markle kemény kritikát kapott

Meghan Markle inkább színészkedjen

Meghan Markle első életmódműsora a Netflixen, a With Love, Meghan még csak-csak érdekelte a nézőket, sőt, egy ideig feltűnt a 10 legnézettebb műsor között. A második évad azonban már nem kötötte le az embereket, mindössze a 1224. helyen végzett. Ezek után még egy különkiadást is csinált a hercegné, ami szintén rengeteg kritikát kapott és szintén nem érdekelte a kutyát sem.

Ezen komor nézettségi adatok fényében források szerint a sorozat jövője kétséges, egy bennfentes pedig azt állítja, hogy nem hosszabbítják meg harmadik évadra a szerződést. Egy forrás a Page Sixnek elmondta: „Nem tér vissza sorozatként. Voltak beszélgetések ünnepi különkiadásokról, de egyelőre nincs semmi tervben.”

A bennfentes azt is elárulta, hogy a csúfos kudarc után Meghan inkább As Ever márkájára összpontosít. Mint mondták, folytatja az életmódsorozatot a közösségi oldalain, de igyekszik "egyszerűbbnek lenni".

Annak ellenére, hogy Meghan egyértelműen szenvedélyesen rajong a Netflix-sorozatokért, Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója úgy véli, hogy Meghan talán többet vállalt, mint amit valóban teljesíteni tudott.

Jennie a Mirrornak elmondta : „Szerintem ez csak azt bizonyítja, hogy egy sikeres tévésorozat elkészítése nem olyan egyszerű, mint gondolta. Kétségtelen, hogy az emberek kíváncsiságból nézték meg az első évadot, hogy lássák, mit kínál, és szerintem a sorozat eddig rendben volt.”

A műsorban Meghan számos főzési, kézműveskedési és vendéglátási tippet adott, miközben számos híresség csatlakozott hozzá a különböző epizódokban. Jennie szerint pedig ez a fajta műsor igen komoly kihívás elé állítja azokat, akik belevágnak.

„A baj az, hogy ez egy telített piac” – mondta. „A főzés, a csevegés, a stílustippek stb. mindennaposak a közösségi médiában, akárcsak a tévében. A műsorban semmi eredeti nem volt, és bár Meghan tökéletesen kellemes műsorvezető volt, nem igazán tudott semmi egyedit kínálni azon túl, hogy egy herceghez ment feleségül (aki alig jelent meg). Az sem segített, hogy a műsort nem is a saját otthonukban forgatták, így a nézők nem pillanthattak be az otthoni életük kulisszái mögé.”