Kitálaltak Meghan Markle új filmjének szereplői: ilyen valójában a hercegné a színfalak mögött

Meghan Markle új filmjének szereplőgárdája nyíltan beszélt arról, hogy milyen is valójában a sussexi hercegné. Mindeközben ismét a kritikák kereszttüzébe került Meghan, ezúttal kinézete miatt.

Megszólalt Meghan Markle új filmjének szereplőgárdája

A Cookie Queens (Sütikirálynők) négy cserkészlány, köztük Nikki B és nővére, Nala történetét meséli el az Egyesült Államokban zajló éves sütiárusítási szezonban. Azonban úgy tűnik a szereplőket, főként Nikkit, váratlanul érte a hercegné felkeresése.

Őrült érzés. Mindig olvasok hercegnőkről és királyokról a könyveimben, és aztán tényleg találkozom eggyel... Amikor először megtudtam, hogy a herceggel és a hercegnéval fogok találkozni, csak annyit gondoltam "Komolyan mondod? Biztos vagy benne?" Nagyon izgatott voltam.

- mondta a film szereplője.

A sussexi herceg és hercegné, akik a sorozat vezető producerei voltak, Alysa Nahmia rendezővel együttműködve emelték ki a cserkészlányok fontosságát.

A film premierje ezen a héten volt a 2026-os Sundance Filmfesztiválon Salt Lake Cityben, Utah államban, de természetesen a kritikák sem maradtak el. A közösségi médiában, ezúttal nem magát a filmet, hanem a Meghan kinézetét, pontosabban sminkjét és haját kezdték el boncolgatni. Mindezek ellenére a hűséges rajongók megvédték a hercegnét.

A bemutatón jelenlévők áradoztak az egykori színésznő hatásáról és személyiségéről. Egy másik szereplő, Olive G szinte el sem hitte, hogy részt vehetett a projektben.

Ez egyszerűen őrületes számomra, mert a szüleimmel megnéztük Meghan és Harry dokumentumfilmjét a Netflixen, és most engem is megnéztek egy filmben. Ez egyszerűen hihetetlen.

- magyarázta a cserkészlány.

Az aranyos film valójában nagy jelentőséggel bír

A rendező, Nahmia kiemelte, hogy cserkészlány-ipar rendkívül fontos, és általa a fiatal lányok hasznos készségeket sajátíthatnak el

A sütik egy 600 millió fontos (263 milliárd forintos) évi üzletet alkotnak, ami nagyon jövedelmező, és ezek a lányok ezt csinálják, és ebből profitálnak, de milyen áron?

- fejtette ki.