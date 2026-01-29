Kitálaltak Meghan Markle új filmjének szereplői: ilyen valójában a hercegné a színfalak mögött

Meghan Markle új filmjének szereplőgárdája nyíltan beszélt arról, hogy milyen is valójában a sussexi hercegné. Mindeközben ismét a kritikák kereszttüzébe került Meghan, ezúttal kinézete miatt.
A Cookie Queens (Sütikirálynők) négy cserkészlány, köztük Nikki B és nővére, Nala történetét meséli el az Egyesült Államokban zajló éves sütiárusítási szezonban. Azonban úgy tűnik a szereplőket, főként Nikkit, váratlanul érte a hercegné felkeresése.
Őrült érzés. Mindig olvasok hercegnőkről és királyokról a könyveimben, és aztán tényleg találkozom eggyel... Amikor először megtudtam, hogy a herceggel és a hercegnéval fogok találkozni, csak annyit gondoltam "Komolyan mondod? Biztos vagy benne?" Nagyon izgatott voltam.
- mondta a film szereplője.
A sussexi herceg és hercegné, akik a sorozat vezető producerei voltak, Alysa Nahmia rendezővel együttműködve emelték ki a cserkészlányok fontosságát.
A film premierje ezen a héten volt a 2026-os Sundance Filmfesztiválon Salt Lake Cityben, Utah államban, de természetesen a kritikák sem maradtak el. A közösségi médiában, ezúttal nem magát a filmet, hanem a Meghan kinézetét, pontosabban sminkjét és haját kezdték el boncolgatni. Mindezek ellenére a hűséges rajongók megvédték a hercegnét.
A bemutatón jelenlévők áradoztak az egykori színésznő hatásáról és személyiségéről. Egy másik szereplő, Olive G szinte el sem hitte, hogy részt vehetett a projektben.
Ez egyszerűen őrületes számomra, mert a szüleimmel megnéztük Meghan és Harry dokumentumfilmjét a Netflixen, és most engem is megnéztek egy filmben. Ez egyszerűen hihetetlen.
- magyarázta a cserkészlány.
A rendező, Nahmia kiemelte, hogy cserkészlány-ipar rendkívül fontos, és általa a fiatal lányok hasznos készségeket sajátíthatnak el
A sütik egy 600 millió fontos (263 milliárd forintos) évi üzletet alkotnak, ami nagyon jövedelmező, és ezek a lányok ezt csinálják, és ebből profitálnak, de milyen áron?
- fejtette ki.
Véleménye szerint a nyomás a szülőktől, a cserkészlány-szervezettől és maguktól a lányoktól származik, hozzátéve, hogy mindez egy gyorstalpaló tanfolyam a kapitalizmusban a fiatalok számára.
Meghan is megszólalt a bemutatón a filmről, és elárulta, hogy rendkívül hálás, hogy a férjével közös Archewell Productions részt vehetett a gyártásban, valamint, hogy ennyi pozitív véleményt kaptak. Kiemelte, hogy bár a film talán az egyik legaranyosabb a fesztiválon, nagyon erős és sokatmondó üzenete van - írta a Mirror.
