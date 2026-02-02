Megszólalt a szakértő: „Harry herceg végre bátorságot mutatott – de ettől nem lesz könnyebb az élete”

Újabb nyilvános konfliktus bontakozott ki Harry herceg és Donald Trump között, miután a sussexi herceg élesen reagált az amerikai elnök NATO-val kapcsolatos kijelentéseire. A megszólalás sokak elismerését váltotta ki, de szakértők szerint komoly következményei lehetnek.

Harry herceg ismét bajba kerülhet?

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Harry hercegre újabb konfliktus vár

Harry herceg, aki tíz éven át szolgált a brit fegyveres erőknél, és két alkalommal is megjárta Afganisztánt, nyilvános nyilatkozatban bírálta Donald Trump azon kijelentését, miszerint az Egyesült Államoknak „soha nem volt szüksége” a szövetséges NATO-erők segítségére. A herceg hangsúlyozta: azok a katonák, akik Amerika hívására életüket áldozták, tiszteletet és megbecsülést érdemelnek.

Harry emlékeztetett arra, hogy 2001-ben a NATO története során először és eddig egyetlen alkalommal lépett életbe az 5. cikkely, amely minden tagállamot kötelezett arra, hogy az Egyesült Államok mellé álljon Afganisztánban. Szavai szerint ott barátokat szerzett, barátokat veszített el, és a háború ára családok ezreinek életét változtatta meg örökre. Kiemelte: az Egyesült Királyság 457 katonát veszített el a konfliktusban.

A megszólalást számos érintett család és közszereplő is támogatta. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója a Mirrornak úgy nyilatkozott:

„Harry részéről bátor lépés volt szembeszállni Trump szavaival, ugyanakkor ez nem fogja megkönnyíteni az életét az Egyesült Államokban.”

Szerinte a herceg nem királyi családtagként, hanem volt katonaként és az Invictus Games alapítójaként szólalt meg, aki mély tisztelettel viseltetik a szolgálatot teljesítő és elesett katonák iránt.

A történetnek királyi vonatkozása is van: a Mirror értesülései szerint III. Károly király egyetértett fia álláspontjával, és nemtetszését fejezte ki Trump kijelentéseivel kapcsolatban. Ez új reményt adott azoknak, akik abban bíznak, hogy apa és fia közeledhet egymáshoz. Jennie Bond szerint egy esetleges közös megjelenés a 2027-es, birminghami Invictus Games megnyitóján fontos jelképe lehetne egy óvatos királyi kibékülésnek.