Figyelmeztetett az élő Nostradamus: elképesztő változásokat hoz a következő év a királyi családban

Napjaink jövőlátói sokszor adnak apró bepillantást abba, hogy mit tartogat a egy-egy év az emberiség számára, de néha a királyi család is górcsőjük alá kerül. A brazil látnok, Athos Salome, akit az élő Nostradamus becenéven emlegetnek, az év elején osztotta meg meglátásait a brit királyi család jövőjéről, meglehetősen baljós figyelmeztetéseket fogalmazva meg.

Teljesen felfordulhat a királyi család élete Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Nagy bejelentés forgathatja fel a királyi család mindennapjait

Előrejelzése szerint egy jelentős esemény várható a királyi családon belül, valószínűleg egy kulcsfontosságú családtag egészségéhez kapcsolódva, amely kifejezetten 2025 vége és 2026 eleje között fog bekövetkezni.

A megjósolt esemény további részletei szerint ez Harry herceg számára szimbolikus visszatérést az Egyesült Királyságba és egy törékeny fegyverszünetet hoz majd Károly királlyal és Eugénia hercegnővel. Vilmos herceg azonban továbbra is egy töréspont marad család kapcsolatában.

A teljes megbékélés a következő generációtól fog érkezni: Vilmos és Katalin gyermekeitől, akik újjáépítik a kapcsolatot Archie-val és Lilibet-tel. Viszont ez még évek kérdése, túl sok az összegabalyodott karma, és most még nem jött el az ideje

- tette hozzá a jós.

A beszélgetés során Athos több jóslatot is megosztott, köztük egy eszkalálódó vitát Meghan Markle és a Netflix között, amely logisztikai visszaesésekhez és együttműködések megszakadásához vezetne.

Több hátborzongató jóslattal is előállt napjaink Notradamusa

Az idei évre több baljós jóslattal is előállt a jövőlátó még 2024-ben, ezek közül szerencsére némelyik elkerült minket egyelőre.

Idén július 28-án ismét közzétettem egy videót az Instagram-oldalamon az aszteroidáról, és azt jósoltam, hogy a NASA szeptemberben bejelentést tesz, megerősítve, hogy novemberre az aszteroida ütközési pályára kerül a Földdel. A jóslataim nem véletlenek. Megalapozottak és valóra válnak

- mondta még tavaly a Athos.

Néhány hónappal később a NASA valóban megerősítette, hogy a Föld-közeli objektumokat megfigyelő programja egy hatalmas aszteroidát követ nyomon, amely a "Káosz Istene" nevet kapta, és várhatóan mindössze 997,790 kilométerre száguld el a Föld mellett.