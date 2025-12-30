„Királyi szakértő vagyok, és remélem, Vilmos herceg elhagyja ezt a bizarr hagyományt”

Vilmos herceg már jelezte, hogy trónra lépésekor változtatások jönnek. Azonban egy királyi kommentátor elmondta, alig várja, hogy a jövőbeli király eltöröljön egy bizonyos formaságot, és reméli, hogy az felkerül a változtatások listájára.

Vilmos herceg nyit a változások felé

Fotó: Parsons Media / eyevine / Northfoto

A királyi szakértő reméli, hogy Vilmos herceg elhagyja ezt a bizarr hagyományt

Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója megkérdőjelezte, hogy vajon Vilmos tényleg azt várja-e majd, hogy az emberek továbbra is meghajoljanak és tisztelegjenek előtte.

És vajon a jövőbeli uralkodónk valóban azt várja, hogy az emberek meghajoljanak és pukedlizzenek előtte? Az efféle hízelgő, szolgai gesztusok kényelmetlenül hatnak egy befogadásra és egyenlőségre törekvő világban. Vilmos már most is teljesen elégedett azzal, ha egyszerűen kezet fog, és királyként remélem, hivatalosan is véget vet a hajlongásnak

- írta a Jennie Bond.

Vilmos herceg már utalt rá, nem fogja hagyni, hogy a történelem vagy a hagyományok kötelezzék. A jövőbeli király Eugene Levy televíziós műsorvezetővel folytatott őszinte beszélgetés során tárta fel saját jövőjével kapcsolatos gondolatait - számolt be róla az Express.

A jótékony változást szeretem, élvezem, nem félek tőle. Ez az, ami izgat: a lehetőség, hogy változtatásokat vigyek véghez. Nem túl radikálisakat, de olyanokat, amelyeket szükségesnek tartok

- fogalmazott a herceg.

Az eddigi legszemélyesebb interjúi egyikében Wales hercege ismertette a monarchiához való hozzáállását:

Olyan világot szeretnék teremteni, amelyre a fiam büszke lehet, egy olyan világot és munkát, amely ténylegesen pozitív hatással van az emberek életére.

Amikor Eugene Levy megkérdezte, hogy gondol-e a királlyá válásra, Vilmos így válaszolt: