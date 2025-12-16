Nem mindennapi megjegyzést tett Katalin hercegné Vilmos hercegre

Katalin hercegné általában nyugodt és képes uralkodni önmagán, amikor nyilvánosan megjelenik, ez azonban nem mindig volt így. Korábban elhagyta egy teljesen normális, ám a királyi családhoz nem illő mondat a száját.

Katalin hercegné nem királyi családhoz méltó viselkedést tanúsított / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Katalin hercegné szexinek nevezte nyilvánosan Vilmos herceget

Mindannyian ejtettünk már el egy-egy olyan mondatot, amely később kellemetlen helyzetbe hozott minket. Sok esetben ez azért van, mert izgulunk, vagy egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amiben eddig nem volt részünk, és teljesen ismeretlen ingereket kapunk. Mielőtt Katalin hercegné feleségül ment Vilmos herceghez, spontán és extrovertált személyiségként volt ismert – és ez bizonyára így volt 2006-ban, amikor először jelent meg a királyi családdal. Katalin csatlakozott a néhai Erzsébet királynőhöz a herceg végzős parádéján a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián az év december 15-én.

Miután hivatalosan is elvégezte a Sandhursti Tiszti Képző Tanfolyamot, Vilmos már készen állt arra, hogy másodhadnagyként csatlakozzon a Household Cavalry's Blues and Royalshoz. A 24 éves Kate, skarlátvörös kabátban és fekete Philip Treacy kalapban, az első sorban ült, és büszkén nézte, ahogy Vilmos 223 újonnan kinevezett katonatiszt mellett vonult fel, mielőtt az uralkodó megvizsgálta őket. Katalin, aki nem volt hozzászokva a reflektorfényhez, láthatóan megfeledkezett arról, hogy kamerák figyelik, és egy meglehetősen pimasz megjegyzést tett kedveséről. Az ITV szájról olvasó szakértője szerint Katalin őszintén megjegyezte:

Imádom az egyenruhát – olyan szexi

- majd nevetésbe tört ki.

A 2023 novemberében Londonban tartott megemlékezésen a hercegné ugyanazt a Philip Treacy kalapot viselte, amelyet Vilmos herceg sandhursti diplomaosztóján debütált, fekete masnival kiegészítve. Az időtlenül elegáns ruha jól mutatta, milyen messzire jutott a hercegné azóta, hogy először jelent meg a nyilvánosság előtt a királynő mellett. Ezúttal arcán csak büszkeség látszott, amikor nézte, ahogy Vilmos katonai egyenruhában koszorút helyez el a Cenotaph emlékműnél - olvasható a Daily Mail cikkében.