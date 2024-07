Harry herceg hatalmas áldozatot hozott Meghan Markle-ért: tényleg megérte erről lemondani?

Amióta Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban búcsút intettek királyi kötelességeiknek, hogy új életet kezdjenek az Egyesült Államokban, számos jelentés szerint nem csak a feladataikat hagyták hátra Nagy-Britanniában, hanem barátokat és családtagokat is.

A feladatok elől menekülő Harry herceg most unatkozik Amerikában Fotó: i-Images / eyevine

A királyi család követői azóta is találgatják, milyen árat fizetett Sussex hercege Amerikába költözése miatt, hiszen sok régi barátsága is megsínylette ezt a csendes családi élet utáni vágyakozását.

Azt hiszem, mondhatjuk, hogy nehéz lehet Harry számára, hogy szinte az összes régi barátjával és családjával megszakadt a kapcsolata

– nyilatkozta a témával kapcsolatban Jennie Bond, a BBC volt királyi tudósítója.

Jennie szerint azonban Harry valószínűleg úgy gondolja, hogy a személyes veszteségeket ellensúlyozzák az új élet örömei:

Ugyanakkor feltételeznünk kell, hogy úgy érzi, ez az áldozat megéri azért az életért, amit most a szeretett nővel és az imádott gyermekeivel tölthet.

Harry herceg unatkozik Amerikában

Bár Jennie úgy véli, hogy Harry szerint a csere megérte, egy királyi kommentátor nagyon más véleménnyel van a helyzetről, és még azt is állítja, hogy a herceg igencsak „unja” az új életét, mivel legközelebbi barátai és szerettei nélkül nem tudja bővíteni társasági körét.

Harry viszont egyre inkább unatkozik, és visszatekint az Atlanti-óceán túloldalára, ahol a legtöbb katonai és iskolai barátja még mindig él, és akikkel soha nem találkozik, mert nem látogatják meg őt az Egyesült Államokban, mivel szerintük Meghan nehéz természetű.

– nyilatkozta a Mirrornak Tom Quinn író és királyi szakértő.

Amióta az Egyesült Államokba költöztek, hogy elkerüljék a királyi élettel járó reflektorfényt és privátabb életet éljenek, Sussexék kezdetben arra törekedtek, hogy a családjukra koncentráljanak, miközben szívükhöz közel álló projektekkel foglalkoznak.

Távolt mindentől

Különösen Meghan volt rendkívül elfoglalt az elmúlt időszakban: dolgozott az Archetypes podcast új sorozatán, elindította saját életmódmárkáját, az American Riviera Orchard-ot, és forgatta a közelgő Netflix sorozatát, amelyben saját kulináris tehetségét is bemutatja. Harry herceg is keményen dolgozott az Invictus Games népszerűsítésén, valamint számos más projekten, köztük saját dokumentumfilm-sorozatán, ami miatt nehéz lehetett tartania a kapcsolatot barátaival a sűrű időbeosztása miatt.

A távolság is kulcsszerepet játszhat a megromlott barátságokban, mivel Sussexék jelenleg körülbelül 5500 mérföldre élnek egykori brit otthonuktól, a Frogmore Cottage-tól. Míg Harry számos barátsága nem élte túl a költözést, néhány kapcsolat továbbra is erős maradt, például a herceg régi barátsága Nacho Figueras-szal, aki a világ leghíresebb pólójátékosa.