Újabb csapás, András herceget a lánya is elhagyja

A hírek szerint Beatrix hercegnő úgy döntött, hogy külföldön tölti a karácsonyt, ahelyett, hogy édesapjával, András herceggel lenne.

András herceg lánya a családja nélkül tölti az ünnepeket / Fotó: AFP

András herceg lánya így karácsonyozik

Úgy tudni, Beatrix hercegnőt még a királyi karácsonyra is meghívták Károly királyhoz és Kamillához Sandringhambe. A 37 éves hercegnő azonban a lehetőségek ellenére úgy döntött, elmegy férjével, Edo Mapelli Mozzival és barátaival síelni. Eugénia hercegnő hasonló dilemmában van, az ünnepi időszakot várhatóan szintén férjével, Jack Brooksbankkel tölti.

Ez egy újabb csapás lehet a 65 éves András számára, akit a Jeffrey Eipstein botrány óta szinte mindenki kerül. A királyi haditengerészet korábbi helikopterpilótája magányos ünnepekre számíthat.

Beatrix nem akart senkit sem kellemetlen helyzetbe hozni, és a király iránti hűsége és szülei iránti hűsége között vergődött. Ezért Eugeniával együtt elmentek a Buckingham-palotába a karácsony előtti családi ebédre

- idéz a Mirror egy bennfentest.

Szerinte a lányok nagyra értékelik, hogy a király és Vilmos hercegék gondoskodtak róluk, miután apjukat megfosztották címeitől.