"Nem bírta ki Meghan, hogy valami ne róla szóljon" - már a rajongók is a pokolba kívánják Sussex hercegnéját

Harry herceg és Meghan Markle bejelentést tettek szombat este, percekkel azután, hogy a királyi család megjelent Londonban az Emlékezés Hete alkalmából. A király és a királyné vezette a királyi családot az éves Brit Királyi Légió Emlékfesztiválján a londoni Royal Albert Hallban, az eseményt azoknak szentelték, akik hazájukat szolgálták és életüket adták érte.
Károlyhoz és Kamillához csatlakozott a királyi család többi tagja, köztük a walesi hercegné, György herceg, Edinburgh hercege és hercegnéje, valamint Gloucester hercege és hercegnéje. A királyt szombaton röviddel 19 óra után a londoni Royal Albert Hallba érkezéskor fényképezték le.
Meghan és Harry herceg 19:12-kor posztolták legújabb bejelentésüket az Archewell weboldalán... Ebben azt írják, élelmiszercsomagokat juttatnak el a helyi közösségben élő rászorulóknak.
Archewell közleménye így szólt: „Egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államokban a családok nehezen tudnak élelmet biztosítani, Harry herceg és Meghan támogatták a növekvő éhezés által sújtott helyi közösségeket, és segítették a helyi partnereket abban, hogy étkezést és segélyt biztosítsanak a leginkább rászorulóknak.”
„Országszerte az élelmiszerbankok és a közösségi szervezetek fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy betöltsék a hiányt, és kielégítsék a szükségleteket. Az Archewell Alapítványnál hiszünk abban, hogy az étel több, mint fenntartás – méltóság, stabilitás és egymás iránti gondoskodás.”
Harry és Meghan jótékonysági alapítványa azt nyilatkozta, hogy „sürgősségi adományokat” küldött helyi partnereknek, amelyek azonnali segítséget nyújtanak a rászorulóknak, beleértve a Santa Barbara megyei Élelmiszerbankot, az Our Big Kitchen LA-t és a Project Angel Foodot.
A pár arra is kérte az embereket, hogy adományozzanak, amikor és ahol csak tudnak, mivel „egymásról való gondoskodás egyszerre kollektív cselekedet és személyes döntés is”.
A közlemény így szólt: „Akár idővel, akár erőforrásokkal, akár egyszerű együttérzésből fakadó gesztusokkal, mindannyian hozzájárulhatunk ahhoz, hogy senki se nézzen szembe egyedül az éhezéssel.”
Tippeket is adtak a segítségnyújtáshoz, beleértve a „megosztást, mások segítését, az idősek segítését, valamint a helyi és országos szervezetek támogatását”.
A közlemény azzal zárul, hogy kérik, támogassák az Archewell Alapítvány munkáját.
Ez utóbbi mondatuk azonban kiverte a biztosítékot még a rajongóknál is. Csak úgy özönlöttek a kommentek. "Támogassuk őket. Hogy lehetnek ekkora gerinctelenek, hogy még a szegényeken is nyerészkedni akarnak? Persze, mindenképp duzzasztjuk Meghanék bankszámláját."
"Szégyenletes, hogy Harry és Meghan jótékonysági szervezetektől pénzt keresnek, miközben királyi címeiket használják. Azzal, hogy Harry és Meghan el akarták hagyni a királyi családot, és függetlenek akartak lenni, fel kellett volna adniuk a címeiket. A néhai királynő azt mondta Harrynek, hogy a királyi családban nincs fele-fele arányban bent és fele-fele arányban kívül, mégis Harry a királyi család lejáratása mellett ezzel szembement. Nyilvánvalónak tűnik, hogy Harry és Meghan az Emlékezés Hete előtti rendezvényt használták fel arra, hogy a címlapokra kerüljenek. Harry és Meghan azt állítják, hogy amerikai élelmiszerbankokat támogatnak a Delaware-ben bejegyzett nonprofit jótékonysági szervezetükön, az "Archewell"-en keresztül, amelynek csak 5%-a megy jótékonysági célra. Elszomorító, hogy a királyi család nem tesz semmit és hagyja, hogy rajtuk élősködjenek."
"Amerikában hagyománya van az adományozásnak. Tél közeledtével kabátokat, sálakat, meleg holmikat szoktak felajánlani az emberek, és egész évben támogatni szoktuk az élemiszerbankokat, hogy egyetlen család se éhezzen. De soha nem láttam még senkit, aki ezt a világ elé tárná. Kivéve Meghant és Harryt. Ők mindig bejelentik, ha megmozdítják a kisujjukat".
"Meghan élelmiszercsomagokat küldött? Valószínűleg mindbe adományozott egy üveg vajkrémet, egy doboz palacsintakeveréket, egy csomag elhervadt virágokkal teli szórócukrot és egy doboz vegyes fűszernövényt."
"Lehet ennél mélyebbre süllyedni? Tényleg nem bírta ki Meghan, hogy valami ne róla szóljon? A háborús hősök emléknapjába is bele kellett rondítani?"
