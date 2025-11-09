"Nem bírta ki Meghan, hogy valami ne róla szóljon" - már a rajongók is a pokolba kívánják Sussex hercegnéját

Harry herceg és Meghan Markle bejelentést tettek szombat este, percekkel azután, hogy a királyi család megjelent Londonban az Emlékezés Hete alkalmából. A király és a királyné vezette a királyi családot az éves Brit Királyi Légió Emlékfesztiválján a londoni Royal Albert Hallban, az eseményt azoknak szentelték, akik hazájukat szolgálták és életüket adták érte.

Harry herceg és Meghan megint jól időzített

Fotó: Amy Katz / Northfoto

Károlyhoz és Kamillához csatlakozott a királyi család többi tagja, köztük a walesi hercegné, György herceg, Edinburgh hercege és hercegnéje, valamint Gloucester hercege és hercegnéje. A királyt szombaton röviddel 19 óra után a londoni Royal Albert Hallba érkezéskor fényképezték le.

Meghan és Harry herceg 19:12-kor posztolták legújabb bejelentésüket az Archewell weboldalán... Ebben azt írják, élelmiszercsomagokat juttatnak el a helyi közösségben élő rászorulóknak.

Archewell közleménye így szólt: „Egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államokban a családok nehezen tudnak élelmet biztosítani, Harry herceg és Meghan támogatták a növekvő éhezés által sújtott helyi közösségeket, és segítették a helyi partnereket abban, hogy étkezést és segélyt biztosítsanak a leginkább rászorulóknak.”

„Országszerte az élelmiszerbankok és a közösségi szervezetek fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy betöltsék a hiányt, és kielégítsék a szükségleteket. Az Archewell Alapítványnál hiszünk abban, hogy az étel több, mint fenntartás – méltóság, stabilitás és egymás iránti gondoskodás.”

Harry és Meghan jótékonysági alapítványa azt nyilatkozta, hogy „sürgősségi adományokat” küldött helyi partnereknek, amelyek azonnali segítséget nyújtanak a rászorulóknak, beleértve a Santa Barbara megyei Élelmiszerbankot, az Our Big Kitchen LA-t és a Project Angel Foodot.

A pár arra is kérte az embereket, hogy adományozzanak, amikor és ahol csak tudnak, mivel „egymásról való gondoskodás egyszerre kollektív cselekedet és személyes döntés is”.

A közlemény így szólt: „Akár idővel, akár erőforrásokkal, akár egyszerű együttérzésből fakadó gesztusokkal, mindannyian hozzájárulhatunk ahhoz, hogy senki se nézzen szembe egyedül az éhezéssel.”