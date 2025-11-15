Eddig sosem látott képet posztolt a szülinapos III. Károly király

77 születésnapja alkalmából új fotót tettek közzé Károly Királyról. A korábban nem látott fényképet Millie Pilkington királyi fotós készítette a király sandringhami bitrokán.
Közösségi oldalán jelentkezett be Károly király, a királyi család Instagram oldalán, ahova egy képet töltöttek fel a királyról, ahogy a lenyűgöző rezidencia előtt áll, bézs esőkabátot, nadrágot, valamint egy világoskék inget visel. Bal kezében egy hagyományos sétabotra támaszkodik.
A Buckingham-palota a hivatalos oldalon ezt írta:
Ma 77 éves! Köszönöm a kedves szavakat és jókívánságokat Őfelsége születésnapján.
A király, ahogy az előző években is tette, hivatalos feladatait látta el. Kamilla királyné és Károly király dél-walesbe utaztak el számos találkozó miatt. A látogatás során a helyi közösség tagjaival találkoztak a Cyfarthfa kastélyban, kiemelve a régió gazdag örökségét, élénk művészetét és kultúráját.
A 19. századi kastélyban részt vettek egy fogadáson, ahol a király születésnapi tortáját is tervezték - számol be róla az Express. Bár rendkívül jeles nap a király születésnapja, de az időjárás igencsak komor és borús volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.