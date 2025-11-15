Eddig sosem látott képet posztolt a szülinapos III. Károly király

77 születésnapja alkalmából új fotót tettek közzé Károly Királyról. A korábban nem látott fényképet Millie Pilkington királyi fotós készítette a király sandringhami bitrokán.

Károly király november 15-én ünnepelte 77. születésnapját Fotó: PA / Northfoto

Károly király még a születésnapján is királyi feladatait látta el

Közösségi oldalán jelentkezett be Károly király, a királyi család Instagram oldalán, ahova egy képet töltöttek fel a királyról, ahogy a lenyűgöző rezidencia előtt áll, bézs esőkabátot, nadrágot, valamint egy világoskék inget visel. Bal kezében egy hagyományos sétabotra támaszkodik.

A Buckingham-palota a hivatalos oldalon ezt írta:

Ma 77 éves! Köszönöm a kedves szavakat és jókívánságokat Őfelsége születésnapján.

A király, ahogy az előző években is tette, hivatalos feladatait látta el. Kamilla királyné és Károly király dél-walesbe utaztak el számos találkozó miatt. A látogatás során a helyi közösség tagjaival találkoztak a Cyfarthfa kastélyban, kiemelve a régió gazdag örökségét, élénk művészetét és kultúráját.

A 19. századi kastélyban részt vettek egy fogadáson, ahol a király születésnapi tortáját is tervezték - számol be róla az Express. Bár rendkívül jeles nap a király születésnapja, de az időjárás igencsak komor és borús volt.