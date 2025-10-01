Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Életveszélybe került Meghan Markle apja: „Egyelőre marad a bizonytalanság”

Fülöp-szigeteken
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 17:10
Meghan Marklenekéletveszély
A Fülöp-szigeteki földrengés az otthonában ejtette csapdába. Meghan Markle apja életveszélybe került a földrengés miatt.
A Fülöp-szigetek központi Cebu tartományában kedden este bekövetkezett 6,9-es magnitúdójú földrengés halálos áldozatainak száma elérte a 69-et, és több mint 150 sérültről érkeztek jelentések. A katasztrófavédelem és az állami szervek teljes erőbedobással folytatják a mentési, rehabilitációs munkát. Emiatt életveszélybe került Thomas Markle. 

meghan markle apja életveszélybe került
Meghan Markle édesapja életveszélybe került
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Meghan Markle elhidegült édesapja pedig csapdába esett a Fülöp-szigeteken lévő otthonában, miután a elsújtó erejű földrengés bekövetkezett. A sussexi hercegnő féltestvére, Samatha kért segítséget a történtek miatt a közösségi oldalán. 

Thomas Markle ez év elején költözött a szigetországba, miután éveket töltött az Egyesült Államokban. Ez idő alatt Meghan megpróbált újra kapcsolatba lépni vele, de végül ügy döntött, hogy mégsem lesz békülés. 

A Mirror információi szerint Samantha – aki a féltestvére Meghan Marklenek – segítségkérésében azt állította, hogy a földrengés után apja nem tudott kijutni abból a több emelet magas épületből, ahol jelenleg lakik. 

Életveszélybe került Thomas Markle

„Apám a hatalmas földrengés után egy épület 19. emeletén ragadt a Fülöp-szigeteken, és nem tud járni, és csapdába esett” – áll a bejegyzésében. 

„Szeretném kifejezni mély hálánkat mindenkinek, aki aggodalmát fejezte ki apám miatt: köszönöm. A mai naptól jól van és azt tervezi, hogy kijut abból az épületből. Egyelőre a bizonytalanságban van, és remélhetőleg nem lesznek komoly utórengések. Intézkedtünk, hogy ne essen újra hasonló helyzetbe. Isten áldja meg és maradjon biztonságban mindenki” – zárult sorait Samatha. 

 

