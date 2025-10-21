"Ez boszorkányüldözés" - megszólalt András herceg volt párja a botrányokról

András herceg volt párja, Lady Victoria Hervey, felháborodást váltott ki sötét megjegyzéseivel, Virginia Giuffre sokkoló könyvének megjelenése után.

András herceg volt párja megszólalt a botrányokról. Fotó: AFP

Óriási felháborodást váltottak ki András herceg volt párjának megjegyzései

Giuffre, aki korábban a néhai, elítélt bűnözőt, Jeffrey Epsteint és András herceget is szexuális visszaéléssel vádolta, idén áprilisban öngyilkos lett. Hat hónappal halála után most megjelent posztumusz memoárja, amelyben részletesen leírja az állítólagos szexuális kapcsolatait András herceggel. A könyv megjelenésére reagálva Lady Victoria, aki korábban sem titkolta, hogy kételkedik Giuffre állításaiban, boszorkányüldözésnek nevezte a vádakat, hozzátéve, hogy sötét erők működnek a háttérben.

Az ő halála rendkívül kényelmes volt ahhoz, hogy visszavegyék a narratívát, és elfeledtessék az emberekkel, hogyan omlott össze a története élete végén.

- írta Instagram-oldalán.

Nagyon sötét erők munkálkodnak itt, amelyek létrehozták ezt a boszorkányüldözést.

- zárta le röviden.

Nem ez volt az első eset, hogy Lady Victoria volt párja védelmére kelt

Korábban András volt párja hazugnak nevezte Giuffret, amikor képeket osztott meg arról, hogy egy súlyos balesetet szenvedett el. A sérült nőről készült fotókat ő maga is megosztotta, hozzátéve a karma feliratot. Hetekkel később, a öngyilkossága hírére pedig felháborító megjegyzéseket tett.

Amikor a hazugságok utolérnek, nincs kiút.

- írta közösségi média oldalán Giuffre halála után.

Néhány órával azután, hogy bejegyzése óriási visszhangot váltott ki online, Lady Victoria visszafogottabb hangnemben reagált a történtekre.

Úgy döntöttem, hogy egyelőre szüneteltetem a bejegyzéseimet Virginia Giuffre ügyében. A körülményektől függetlenül, az öngyilkosság mindig tragédia, különösen, ha egy fiatal anya az, akinek gyermekei is vannak.

A társasági élet ismert alakja, Lady Victoria Hervey, rövid ideig 1999-ben randizott András herceggel, és az utóbbi években többször is nyilvánosan védelmébe vette őt - írta a Mirror.