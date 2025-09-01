Brooklyn Beckham legújabb Instagram posztja kiverte a biztosítékot a követőinél. A 26 éves fiú most a lekvárfőzés miatt került a középpontba. A rajongók szerint egyre inkább úgy tűnik, hogy Meghan Markle-t utánozza.

Brooklyn Beckhamet ezúttal a lekvárfőzés miatt szedték szét a követői

(Fotó: KGC-49/Northfoto)

Brooklyn Beckham Meghan Markle-t utánozza

Brooklyn Beckham ismét a figyelem középpontjába került. A legidősebb Beckham fiú ezúttal azonban nem a családi botrány miatt, hanem egy meglepő konyhai videó kapcsán került terítékre. Legújabb Instagram posztjában egy házi készítésű eperlekvárt készít el, amelyet egyszerűen csak Strawberry jam x címmel látott el. A videóban Brooklyn Beckham lépésről lépésre mutatja be a lekvár elkészítését, majd egy szelet kenyérre kenve kínálja azt valakinek, akit sokan feleségének, Nicola Peltznek sejtenek. Brooklyn Beckham lekvárfőzése azonban kiverte a biztosítékot a rajongóknál.

Brooklyn Beckham Meghan Markle árnyékában

A legidősebb Beckham fiút ugyanis Meghan Markle-hez kezdték hasonlítani. Ennek pedig az az oka, hogy a sussex-i hercegné néhány hónapja dobta piacra saját prémium málnalekvárját az As Ever nevű életmódmárkája keretében. Az ő neve alatt fémjelzett lekvár pedig nem valami olcsón került piacra, hiszen egy üveg több mint 6,5 fontba kerül (3000 Ft körüli érték). És habár Brooklyn Beckham videójában szó sincs kereskedelmi szándékról, sokan mégis úgy érzik, hogy a legidősebb Beckham fiú Markle-ösödik. A konyhai stílus, a letisztult tálalás, a lifestyle hangulat és az Instagramra optimalizált megjelenés erősen emlékezteti a rajongókat a sussex-i hercegnére.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz ezúttal nem a családi botrány miatt került a címlapra

(Fotó: picture alliance/Ik Aldama/Northfoto)

Brooklyn Beckham rajongói kiakadtak

Az Instagram videó azonban nem úgy sült el, ahogyan azt Brooklyn Beckham remélhette. A kommentelők egy része azonnal nekiesett a 26 éves fiúnak.

Először Meghan, most te? Mi ez a mánia a lekvárral? Az új Meghan Markle vagy?

Sokan pedig egyszerűen csak a lekvár állagát kritizálták, túl folyósnak titulálva azt. De akadt olyan is, akik súlyosabb kritikát fogalmaztak meg Brooklyn Beckham irányába.

Keress végre egy valódi munkát, amiből meg tudsz élni!

Ugyanakkor akadtak olyan követők is, akik Brooklyn Beckham védelmére keltek, és a gyűlölködő kommentelőket nevezték pszichopatáknak. Sőt, egyesek még fel is szólították a trollokat, hogy hagyják abba a fiatal pár online zaklatását. Szerintük a lekvár megfelelően volt elkészítve.