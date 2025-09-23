Ledöbbentek a rajongók: sosem látott felvételt osztott meg kislányáról Meghan Markle

A sussexi hercegi pár, Harry és Meghan Markle úgy nyilatkozott, meg szeretnék védeni gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt, ezért korábban csak ritkán osztottak meg róluk nyilvánosan fotókat. Az elmúlt pár hónapban azonban egyre gyakrabban kerültek fel fényképek a hercegné közösségi oldalára a gyerekekről, noha az arcukat egyik felvételen sem mutatták meg.

Meglepő részletre lettek figyelmesek a rajongók Harry és Meghan Markle kislányával kapcsolatban / Fotó: PA / Northfoto

A sussexiék nemrégiben részt vettek az ABC News dokumentumfilmjében, amelynek címe A világ legboldogabb története: Disneyland 70 éve. Ebben megosztották a legkedvesebb emlékeiket a vidámparkról, amelyet júniusban látogattak meg, hogy megünnepeljék Lilibet hercegnő negyedik születésnapját. Meghan akkor az Instagram-oldalán tett közzé egy videót és képeket, a következő üzenet társaságában:

Köszönöm, Disneyland, hogy két nap színtiszta örömet adtál a családunknak!

A hercegné továbbá megosztott egy soha nem látott fotót is a dokumentumfilm készítőivel a látogatásukról, amelyet a műsorban is közzétettek, és amelyen a rajongók egy bizonyos részletre lettek figyelmesek.

Princess Lilibet Diana with her big brother Prince Archie at Disney celebrating her fourth birthday 🧜‍♀️



The ginger haired royal duo 🥹🫶🏽- pic.twitter.com/Y0kOhiyBB0 — 🧸ྀི (@meghanmupdates) September 22, 2025

Lilibet haja olyan dús és hosszú. Plusz, gyönyörű gesztenyebarna színe van!

- írta az egyik kommentelő X-en, míg más arra mutatott rá, mennyire megnőttek Harry gyermekei - írja a Mirror.