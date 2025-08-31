Meghan Markle válaszút előtt áll: Harry királyi visszatérése óriási kockázattal jár

Újabb királyi dráma bontakozik ki: szakértők szerint Meghan Markle hercegné élete egyik legnehezebb döntése előtt állhat. A hírek szerint Harry herceg hamarosan visszatér Londonba, ahol esély nyílhat arra, hogy végre kibéküljön édesapjával, III. Károly királlyal. A lehetséges találkozó azonban óriási kockázatot hordoz magában – főleg Meghan számára.
Harry szeptember 8-án érkezik a brit fővárosba egy jótékonysági esemény miatt, és minden jel arra utal, hogy újra megnyílhat a kommunikációs csatorna a Buckingham-palota és a sussexi herceg között. Ez akár egy történelmi békülés első lépése is lehet. A herceg és a király ugyanis ez utóbbi rákdiagnózisa óta nem találkozott egymással.
Duncan Larcombe királyi szakértő szerint azonban Meghan komoly dilemmával néz szembe: vagy elkíséri férjét Londonba, ekkor szemtől szembe kell néznie azokkal, akiket korábban bírálattal illetett, vagy otthon marad, és Harry esetleg a gyerekeket viszi magával. Ha Meghan távol maradna, az hatalmas sértésnek tűnhet, és a feszültség még inkább róla szólna, nem Harryről. Ha azonban megy, az is szülhet kellemetlen pillanatokat...
A hercegné korábban a Netflix dokusorozatában vallotta be: szinte összeomlott, amikor három hétig távol volt gyermekeitől, Archie-tól és Lilibettől. Ezért is kérdéses, hogy el tudná-e viselni, ha Harry egyedül vinné őket az Egyesült Királyságba. Harryt viszont állítólag egyre inkább zavarja, hogy a gyermekei nem ismerhetik meg a nagyapjukat, és szeretné valahogy orvosolni ezt a hiányt. A háttérben állítólag komoly erőfeszítések zajlanak, hogy a király kinyújtsa az olajágat a fiának, ami óhatatlanul nehéz beszélgetésekhez vezethet Meghan és Harry között – írja a Mirror.
Szakértők szerint Meghan személyisége – ambiciózus, szabad szellem, erős véleményekkel – mindig is nehezen illett bele a brit királyi család kötött világába. Most azonban a hercegnének döntenie kell: vállalja a kockázatot és visszatér Harry oldalán, vagy továbbra is távol tartja magát, ezzel viszont könnyen ő lehet a békülés legnagyobb akadálya. A királyi család körüli feszültség tehát ismét kiéleződni látszik – és a világ lélegzet-visszafojtva várja, hogyan dönt Meghan Markle.
